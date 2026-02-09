قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيناريوهات التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أسامة الحديدي: الأزهر رسالة طمأنينة عالمية وحصن لحماية الوسطية وقيم التعايش

الدكتور أسامة الحديدي
الدكتور أسامة الحديدي
أحمد سعيد

أكَّد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الدورَ المحوريَّ الذي يضطلع به الأزهر الشريف في العالم الإسلامي، بوصفه مرجعيةً علميةً راسخةً ومنارةً للفكر الوسطي المعتدل.

وأوضح الدكتور أسامة الحديدي في مستهل كلمته التي ألقاها بمركز الفتح الإسلامي بمدينة لودي الإيطالية، أنَّه في أوقات الأزمات والتحديات التي مرَّ بها العالم الإسلامي، ظلَّ الأزهرُ الشريف ثابتًا على أداء رسالته العلمية والدعوية، فكان مقصدًا للعلماء وطلاب العلم من شتّى بقاع العالم، ينهلون من علومه، ويُسهمون في حمل رسالته، الأمر الذي جعله قلعةً للوسطية والفكر المعتدل، المستمد من الإسلام ووسطيته.

وأشار الدكتور أسامة الحديدي إلى أنَّ الله تعالى شاء لهذا الصرح العريق أن يكون منارةً للعلم وقِبلةً للعلماء بعد القرون المفضلة التي أشار إليها سيدنا النبي ﷺ في قوله: «خيرُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، مبيِّنًا أن الأزهر الشريف، منذ نشأته في القرن الرابع الهجري، تسلَّم رايةَ العلم والدعوة، فقصده العلماء من مختلف الأقطار، آمنين مطمئنين، مصداقًا لقوله تعالى: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ}.

الدكتور أسامة الحديدي: منهج الأزهر العلمي ركيزة أساسية في بناء الوعي الوسطي وترسيخ الاعتدال

وأضاف أن الأزهر الشريف خرّج عبر تاريخه كبار العلماء، ولا يزال إلى اليوم يحتضن أعدادًا كبيرة من الطلاب الوافدين، إذ يدرس به ما يقرب من تسعين ألف طالب من أكثر من مائةٍ وعشرين دولة، يتلقون العلم في معاهده وكلياته، ويقيمون بين أروقته.

وفي السياق ذاته، بيَّن مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأزهر الشريف يوفد ما يقرب من ألفي مبعوث أزهري من علمائه ووعاظه إلى نحو تسعين دولة حول العالم، في إطار رسالته العالمية، مُشيرًا إلى أن من بين خريجي الأزهر الشريف من تولَّوا مناصبَ قياديةً بارزةً في بلدانهم، كرئاسة الجمهورية، والإفتاء، والأوقاف، إلى جانب إسهاماتهم في مختلف المجالات العلمية والدعوية.

كما تناول بالشرح والتوضيح منهج الأزهر الشريف، موضحًا أنَّه يقوم على ركائز راسخة تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعِرض، مؤكدًا أن منهج الأزهر منهج وسطي متوازن، يجمع بين النصوص الشرعية وفهم مقاصدها، ويوازن بين الثوابت والمتغيرات، بما يحقق مصالح العباد.

وأكد الدكتور أسامة الحديدي أن الأزهر يتبنى كذلك المقاصد الشريعة وغاياتها العظمى، مثل: التزكية، والتوجيه، والعمران، وبناء الأمة، والدعوة، التي تهدف إلى إصلاح الإنسان قلبًا وعقلًا وسلوكًا، مستشهدًا بقوله تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.

وأوضح أن العلوم الأزهرية تقوم على الجمع بين النقل والعقل، والدليل والمنهجية، مع مراعاة أحوال المجتمع، مؤكدًا أن إغفال واقع الناس يؤدي إلى فهمٍ ناقصٍ للنصوص الشرعية ومناطاتها.

ولفت إلى خطورة تصدُّر غير المتخصصين للفتوى والحديث في الشأن العام دون امتلاك أدوات الفهم والاستنباط، مشددًا على أن علوم الأزهر الشريف تُؤهِّل العالم لإيصال الهداية المتكاملة: هداية النقل والعقل، وهداية التجربة والوجدان، بما يحفظ المجتمع من الانحراف والاضطراب، ويُرسِّخ الفهم الصحيح للدين.

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

