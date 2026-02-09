خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري

دخل النادي الأهلي في ورطة كبيرة مع المغربي أشرف داري لاعب الفريق بعد رفع اسمه من قائمة اللاعبين محليا وإفريقيا خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر فيسبوك: "‏مشكلة النادى الأهلى مع المغربي أشرف دارى مبدئيا بمجرد إلغاء تسجيل اللاعب يصبح من حقه تقديم شكوى للفيفا والمطالبة بباقى قيمة تعاقده أما إذا كان إلغاء التسجيل بموافقة كتابية منه يظل النادي ملزم بدفع الراتب وتنفيذ جميع المزايا الأخرى الموجودة بالعقد وإعادة تسجيله بمجرد فتح القيد".

وكان النادي الأهلي قد إبرام عقد ودي لتسويق أشرف داري خلال الميركاتو لرحيله من الفريق لضم لاعب أجنبي جديد في القائمة.

وحاول الأهلي إقناع زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن رفض الناديان فكرة ضم اللاعب رغم تكفل الأهلي براتب المغربي.

وفي الوقت ذاته رفض أشرف داري خوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد رحيله عن الأهلي في يناير الماضي.