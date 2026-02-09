إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟

أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تحذيرًا عالميًا حادًا، أثار قلق الخبراء والمحللين، مشيرًا إلى أن الطاقة العالمية قد تواجه أزمة كبيرة خلال أقل من 3 سنوات، بسبب التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على شبكات الكهرباء الحالية.

يُذكَر أن ماسك غالبًا ما يثير الجدل بتصريحاته غير التقليدية حول المستقبل، خاصة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والطاقة، وقد سبق أن تحدث عن تطوّرات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على البشرية.

كما حذر- في مناسبات سابقة- من تحديات كبرى تواجه العالم؛ إذا لم يتم التعامل معها بمرونة وابتكار مستمرين.

تحذير عاجل من إيلون ماسك

بحسب تصريحات “ماسك”، في مقابلة مع “بودكاست تشيكي باينت”، الذي يقدمه “جون كوليسون”؛ فإن الطلب المتزايد على الطاقة لا تواكبه قدرات البنية التحتية الكهربائية الحالية، ما قد يؤدي إلى انهيار الشبكات وانقطاعات واسعة النطاق مع تزايد استخدام مراكز البيانات الضخمة وأنظمة الحوسبة المتطورة.

وقال ماسك حرفيًا: «في غضون 30 إلى 36 شهراً، سنفقد طاقتنا… تذكروا كلامي، لا يمكنكم أن تصبحوا أكبر من ذلك هنا»، في إشارة إلى أن النمو الهائل في الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تفوق ما تستطيع الشبكات التقليدية توفيره.

وتنبّأ بأنه “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية؛ فإن النظام الكهربائي العالمي قد ينهار تحت الضغط”، مما يعرض الخدمات الرقمية الأساسية لخطر التوقف المفاجئ.

وبعيدًا عن التحذير، طرح ماسك خطة طموحة وغير معتادة لمعالجة هذا التحدي المستقبلي، تتمثل في “نقل جزء كبير من قدرات الحوسبة إلى الفضاء الخارجي”.

خطة ماسك لمواجهة الخطر

بحسب إيلون ماسك، فإن الفكرة الأساسية هي إطلاق ملايين الأقمار الصناعية الصغيرة المزوّدة بوحدات معالجة تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية في المدار الأرضي المنخفض، بحيث تستفيد من الإشعاع الشمسي المستمر لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على شبكات الأرض الكهربائية.

ويرى ماسك أن الشمس في الفضاء توفر طاقة أكثر استقرارًا ونظافة من أي مصدر آخر على الكوكب، وأن هذه الخطوة قد تكون مفتاح الحفاظ على استمرار التوسع التكنولوجي دون التسبب في أزمات طاقة محلية أو عالمية.

ويقول “ماسك” إن هذا الحل الفضائي قد يكون أكثر فاعلية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية على الأرض، التي تواجه تحديات بيئية وتقنية في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الاستعداد المبكر والاستثمار في تقنيات جديدة أمر ضروري لتجنّب وقوع أزمة طاقة قد تؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم.