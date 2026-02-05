أخبار التكنولوجيا| قفزة تاريخية لثروة إيلون ماسك.. وواتساب مهدد بالحظر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

في ظل التطوّر السريع للتكنولوجيا، قد يبدو جهاز التوجيه “الراوتر القديم” بلا فائدة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن تعديلات بسيطة في إعداداته يمكن أن تحوّله إلى أداة عملية داخل المنزل أو المكتب.





أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارا رسميا بحجب لعبة روبلوكس Roblox في مصر اعتبارا من اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.

في خطوة تاريخية تهز المشهد المالي العالمي، أصبح إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 800 مليار دولار، محطما جميع الأرقام القياسية السابقة.

كشفت تقارير حديثة أن شركة ميدياتيك قد تتجاوز إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة محسنة ومرفوعة التردد من Dimensity 9500.

حذر خبراء أمن سيبراني من حملة تصيد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة آبل، تعتمد على رسائل وإشعارات مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن خدمة Apple Pay، لكنها في الواقع تقود الضحايا إلى فخ قد يكلفهم بياناتهم وأموالهم.

تعد شاشة العرض الواجهة الأساسية لتجربة استخدام الحواسيب، سواء للعمل أو الترفيه، ورغم أن كثيرين ينفقون مبالغ كبيرة على أجهزة حاسوب متقدمة، فإن جودة الصورة الضعيفة قد تفقد هذه الأجهزة إحساسها بالفخامة، في حين يمكن لشاشة مضبوطة الإعدادات أن تمنح جهازا متوسط المواصفات تجربة بصرية مميزة.



أرسلت آبل مرة جديدة ما يشبه إشارة ترقية لمصنعي هواتف أندرويد، من خلال ميزة جديدة في سلسلة iPhone 17، وهي المستشعر المربع أسفل كاميرا السيلفي Center Stage، والذي يتوقع أن يتحول قريبا إلى معيار في الهواتف القادمة من شركتي أوبو وهواوي.

سامسونج تنهي دعم 3 هواتف من سلسلة واحدة.. باستثناء هذا الطراز

أعلنت شركة سامسونج، رسميا توقف تحديثات سلسلة Galaxy S21، بما في ذلك تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية.

حذرت المحكمة العليا الهندية، منصة المراسلة الشهيرة واتساب من احتمال فرض حظر كامل عليها بسبب مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين واستغلالها تجاريا، معتبرة أن مبرر الشركة بالحصول على موافقة المستخدمين ما هو إلا صفقة وهمية تجبر المستخدم على القبول بلا خيارات حقيقية.

