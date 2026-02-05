أخبار التكنولوجيا| قفزة تاريخية لثروة إيلون ماسك.. وواتساب مهدد بالحظر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
اوعى ترميه .. 6 حيل لإعادة استخدام الراوتر القديم
في ظل التطوّر السريع للتكنولوجيا، قد يبدو جهاز التوجيه “الراوتر القديم” بلا فائدة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن تعديلات بسيطة في إعداداته يمكن أن تحوّله إلى أداة عملية داخل المنزل أو المكتب.
روبلكس ترد لأول مرة بعد حظرها في مصر.. التفاصيل الكاملة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارا رسميا بحجب لعبة روبلوكس Roblox في مصر اعتبارا من اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.
قفزة تاريخية لـ إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم.. هل وصل إلى القمة المطلقة؟
في خطوة تاريخية تهز المشهد المالي العالمي، أصبح إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 800 مليار دولار، محطما جميع الأرقام القياسية السابقة.
أوبو تكشف أسرار سلسلة Find X10 قبل موعد الإطلاق
كشفت تقارير حديثة أن شركة ميدياتيك قد تتجاوز إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة محسنة ومرفوعة التردد من Dimensity 9500.
تحذير: رسالة واحدة من "آبل باي" قد تسرق أموالك
حذر خبراء أمن سيبراني من حملة تصيد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة آبل، تعتمد على رسائل وإشعارات مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن خدمة Apple Pay، لكنها في الواقع تقود الضحايا إلى فخ قد يكلفهم بياناتهم وأموالهم.
لعشاق الألعاب.. 5 إعدادات مهمة لتحسين صور شاشتك في ثوان
تعد شاشة العرض الواجهة الأساسية لتجربة استخدام الحواسيب، سواء للعمل أو الترفيه، ورغم أن كثيرين ينفقون مبالغ كبيرة على أجهزة حاسوب متقدمة، فإن جودة الصورة الضعيفة قد تفقد هذه الأجهزة إحساسها بالفخامة، في حين يمكن لشاشة مضبوطة الإعدادات أن تمنح جهازا متوسط المواصفات تجربة بصرية مميزة.
آبل تلهم مصنعي أندرويد بميزة جديدة.. كاميرا مربعة تصل إلى هواتف أوبو وهواوي
أرسلت آبل مرة جديدة ما يشبه إشارة ترقية لمصنعي هواتف أندرويد، من خلال ميزة جديدة في سلسلة iPhone 17، وهي المستشعر المربع أسفل كاميرا السيلفي Center Stage، والذي يتوقع أن يتحول قريبا إلى معيار في الهواتف القادمة من شركتي أوبو وهواوي.
سامسونج تنهي دعم 3 هواتف من سلسلة واحدة.. باستثناء هذا الطراز
أعلنت شركة سامسونج، رسميا توقف تحديثات سلسلة Galaxy S21، بما في ذلك تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية.
لانتهاكه خصوصية مستخدميه.. واتساب مهدد بالحظر في أكبر أسواقه
حذرت المحكمة العليا الهندية، منصة المراسلة الشهيرة واتساب من احتمال فرض حظر كامل عليها بسبب مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين واستغلالها تجاريا، معتبرة أن مبرر الشركة بالحصول على موافقة المستخدمين ما هو إلا صفقة وهمية تجبر المستخدم على القبول بلا خيارات حقيقية.