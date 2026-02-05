قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| قفزة تاريخية لثروة إيلون ماسك.. وواتساب مهدد بالحظر

قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اوعى ترميه .. 6 حيل لإعادة استخدام الراوتر القديم
 

في ظل التطوّر السريع للتكنولوجيا، قد يبدو جهاز التوجيه “الراوتر القديم” بلا فائدة، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن تعديلات بسيطة في إعداداته يمكن أن تحوّله إلى أداة عملية داخل المنزل أو المكتب.


 

روبلكس ترد لأول مرة بعد حظرها في مصر.. التفاصيل الكاملة
 

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارا رسميا بحجب لعبة روبلوكس Roblox في مصر اعتبارا من اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.


قفزة تاريخية لـ إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم.. هل وصل إلى القمة المطلقة؟
 

في خطوة تاريخية تهز المشهد المالي العالمي، أصبح إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 800 مليار دولار، محطما جميع الأرقام القياسية السابقة.


أوبو تكشف أسرار سلسلة Find X10 قبل موعد الإطلاق
 

كشفت تقارير حديثة أن شركة ميدياتيك قد تتجاوز إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة محسنة ومرفوعة التردد من Dimensity 9500. 

 تحذير: رسالة واحدة من "آبل باي" قد تسرق أموالك

حذر خبراء أمن سيبراني من حملة تصيد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة آبل، تعتمد على رسائل وإشعارات مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن خدمة Apple Pay، لكنها في الواقع تقود الضحايا إلى فخ قد يكلفهم بياناتهم وأموالهم.

لعشاق الألعاب.. 5 إعدادات مهمة لتحسين صور شاشتك في ثوان

 

تعد شاشة العرض الواجهة الأساسية لتجربة استخدام الحواسيب، سواء للعمل أو الترفيه، ورغم أن كثيرين ينفقون مبالغ كبيرة على أجهزة حاسوب متقدمة، فإن جودة الصورة الضعيفة قد تفقد هذه الأجهزة إحساسها بالفخامة، في حين يمكن لشاشة مضبوطة الإعدادات أن تمنح جهازا متوسط المواصفات تجربة بصرية مميزة.


آبل تلهم مصنعي أندرويد بميزة جديدة.. كاميرا مربعة تصل إلى هواتف أوبو وهواوي


أرسلت آبل مرة جديدة ما يشبه إشارة ترقية لمصنعي هواتف أندرويد، من خلال ميزة جديدة في سلسلة iPhone 17، وهي المستشعر المربع أسفل كاميرا السيلفي Center Stage، والذي يتوقع أن يتحول قريبا إلى معيار في الهواتف القادمة من شركتي أوبو وهواوي.

سامسونج تنهي دعم 3 هواتف من سلسلة واحدة.. باستثناء هذا الطراز

أعلنت شركة سامسونج، رسميا توقف تحديثات سلسلة Galaxy S21، بما في ذلك تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية.

لانتهاكه خصوصية مستخدميه.. واتساب مهدد بالحظر في أكبر أسواقه

 

حذرت المحكمة العليا الهندية، منصة المراسلة الشهيرة واتساب من احتمال فرض حظر كامل عليها بسبب مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين واستغلالها تجاريا، معتبرة أن مبرر الشركة بالحصول على موافقة المستخدمين ما هو إلا صفقة وهمية تجبر المستخدم على القبول بلا خيارات حقيقية.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التقنية علوم وتكنولوجيا

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

علم أمريكا

يعد فيضانات غير مسبوفة.. واشنطن تحذر رعاياها في المغرب

المجلس الوزاري الإسرائيلي

في ظل التوترات.. نتنياهو يعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء السياسي الأمني بشأن إيران

سيف الإسلام القذافي

عائلة القذافي تكشف موعد دفن سيف الإسلام

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

