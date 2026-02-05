قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
ديني

محمد الجندي: لا نهضة لأمَّة تجهل نبيَّها ولا انتصار بلا قِيَم وأخلاق

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
محمد صبري عبد الرحيم

شارك أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، في فعاليَّات المؤتمر المئوي لجمعيَّة العلماء بعموم (كيرالا) في جمهوريَّة الهند، إذ ألقى كلمةً عِلميَّةً تناولت مكانة محبَّة النبيِّ ﷺ، وأثرها في بناء الإنسان، وترسيخ القيم، وحماية المجتمعات من الاضطراب والغلو والانحراف.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي -في كلمته- أنَّ محبَّة النبيِّ ﷺ ركنٌ راسخٌ يُقيم في القلوب صرحَ الثبات على الدِّين، ويمنح الأمَّة القدرة على مواجهة الفتن، واستعادة التوازن في أوقات الاضطراب.

وأوضح  الدكتور الجندي، أنَّ الأمم لا تنهض إلَّا بمعرفة نبيِّها والاقتداء بهديه، وأنَّ محبَّة النبيِّ ﷺ هي الشرارة التي تُشعل الإرادة، وتبعث الوعي، وتحوِّل القيم إلى قوَّةٍ فاعلة تصنع الحضارة، مؤكدًا أنَّ كلَّ نصرٍ بلا قِيَم وَهْمٌ، وكلَّ تحضُّرٍ بلا هديٍ انحرافٌ.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ محبة النبيِّ ﷺ هي الأساس الذي تُبنَى عليه الحضارة الإسلاميَّة؛ لأنها محبةٌ تُنجب أخلاقًا، وتؤسِّس عدلًا، وتُخرج إنسانًا متوازنًا قادرًا على البناء لا الهدم، مستشهدًا بمواقف من السيرة النبويَّة الشريفة التي جسَّدت أسمى معاني الرحمة والإنسانيَّة، حتى في التعامل مع الحيوان والكون من حوله.

وبيَّن أنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- حين صدقت محبَّتهم للنبيِّ ﷺ صنعوا التاريخ، وغيَّروا وجه العالَم، لا بكثرة العدد، ولكن بصدق المحبَّة التي تحوَّلت إلى طاعةٍ وعملٍ وتضحية، فحملوا الخير إلى الناس كافة، وبنوا حضارةً جمعت بين القوَّة والرحمة، وبين التقدُّم والإنسانيَّة.

وتابع الدكتور محمد الجندي أنَّ محبة النبيِّ ﷺ هي استثمارٌ في المستقبل؛ لأنها تُعيد تشكيل العقل، وتُهذِّب السلوك، وتمنح الأمَّة نموذجًا حضاريًّا فريدًا يجمع بين الإيمان والعِلم، وبين الثبات على القيم والانفتاح الواعي على العصر.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة -في ختام كلمته- على أنَّ ترسيخ محبَّة النبيِّ ﷺ في القلوب أصبح ضرورةً مُلِحَّة في واقعنا المعاصر؛ لأنها الضمانة الحقيقيَّة لبقاء الدِّين حيًّا في النفوس، ثابتًا في السلوك، وحاضرًا في الواقع، لافتًا إلى أنَّ الأزهر الشريف -عبر تاريخه- كان ولا يزال محرابَ محبَّةٍ قبل أن يكون منبرَ فتوى، وحارسًا للوسطية، وناشرًا لنور السيرة النبويَّة التي تُصلِح القلوب قبل أن تُغيِّر الواقع.

كيرالا الأزهر الإمام الأكبر محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

بالصور

