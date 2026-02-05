قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من مدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 18

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 24 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 23 16

طنطا 22 11

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 25 14

نخل 25 05

كاترين 19 03

الطور 24 14

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 25 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 24 14

السلوم 23 14

سيوة 25 13

رأس غارب 23 13

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 10

قنا 25 12

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 28 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 23

المدينة 29 16

الرياض 23 13

المنامة 23 17

أبوظبي 25 18

الدوحة 24 15

الكويت 21 10

دمشق 17 05

بيروت 18 13

عمان 19 07

القدس 19 09

غزة 21 13

بغداد 20 07

مسقط 25 22

صنعاء 24 07

الخرطوم 34 21

طرابلس 23 17

تونس 17 12

الجزائر 21 17

الرباط 20 15

نواكشوط 27 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 12 06

إسطنبول 15 11

إسلام آباد 20 07

نيودلهي 23 10

جاكرتا 31 24

بكين 06 09-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 14 02

أثينا 17 08

روما 14 09

باريس 11 08

مدريد 14 05

برلين 01 01-

لندن 11 07

مونتريال 05- 16-

موسكو 13- 22-

نيويورك 00 07-

واشنطن 01- 11-

أديس أبابا 24 11

الأرصاد شديد البرودة شبورة مائية مثيرة للرمال والأتربة رياح

المزيد

