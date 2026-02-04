الحق اشتري.. أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

إذا كنت ممن يبحثون عن أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيضات الأخيرة التي قد شهدها السوق المصري للحصول على فرصة شراء مناسبة فقد أعلنت من جانبها شركة «تريدلاين»، عن تحديث شامل لأسعار هواتف «iPhone» في مصر، لتشمل التخفيضات الجديدة العديد من موديلات آيفون 17، بما في ذلك iPhone Air، والذي لاقى الكثير من الاهتمام وذلك منذ إطلاقه.

وتُعد تلك الخطوة بمثابة إعادة ترتيب وذلك لخارطة تسعير الهواتف الذكية بالسوق المصرية، بعد مطالبات العديد من المستهلكين بمراجعة الأسعار لتتناسب مع احتياجاتهم.

أسعار iPhone 17 في مصر



iPhone 17 Pro Max 256GB: 87، 777 جنيه مصري

iPhone 17 Pro Max 512GB: 107، 700 جنيه مصري

iPhone 17 Pro Max 1TB: 119، 900 جنيه مصري

iPhone 17 Pro Max 2TB: 149، 900 جنيه مصري

iPhone Air 256GB: 69، 900 جنيه مصري

iPhone Air 512GB: 89، 900 جنيه مصري

iPhone Air 1TB: 99، 900 جنيه مصري

iPhone 17 Pro 256GB: 83، 333 جنيه مصري

iPhone 17 Pro 512GB: 99، 900 جنيه مصري

iPhone 17 Pro 1TB: 115، 500 جنيه مصري

رسوم هواتف المحمول في مصر

ومن جانبها قد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الشهر الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلا أنه في المقابل قد استمر الإعفاء وذلك لبعض الأجهزة والتي يجلبها المصريون المقيمون في الخارج أو السائحون وذلك لمدة 90 يومًا.

ومن جانبها تواجه شركة أبل بعض التحديات في تأمين الرقائق وذلك وسط ارتفاع الطلب على هواتف آيفون

أوضحت الشركة من جانبها في بيان لها أن منظومة حوكمة لأجهزة الهاتف المحمول التي قد تم تنفيذها منذ يناير 2025 قد ساهمت في دخول 15 شركة عالمية وذلك إلى سوق تصنيع الهواتف المحمولة.

وفي السياق نفسه تتمتع صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر بتطورًا كبيرًا في عام 2025، مما قد أدى إلى توافر لأحدث الطرازات العالمية المصنعة وذلك محليًا، للقيام بتلبية احتياجات كافة فئات المواطنين وتتوافر هذه الأجهزة الآن بجميع منافذ البيع وبعض الفروع الرسمية للشركات الدولية.