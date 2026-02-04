قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام.. رسائل هامة من الرئيس السيسي مع نظيره التركي
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الحق اشتري.. أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

هواتف ايفون 17
هواتف ايفون 17
لمياء الياسين

إذا كنت ممن يبحثون عن  أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيضات الأخيرة التي قد شهدها السوق المصري للحصول على فرصة شراء مناسبة فقد أعلنت من جانبها شركة «تريدلاين»، عن تحديث شامل لأسعار هواتف «iPhone» في مصر، لتشمل التخفيضات الجديدة العديد من موديلات آيفون 17، بما في ذلك iPhone Air، والذي لاقى الكثير من الاهتمام وذلك منذ إطلاقه.

وتُعد تلك الخطوة بمثابة إعادة ترتيب وذلك لخارطة تسعير الهواتف الذكية بالسوق المصرية، بعد مطالبات العديد من المستهلكين بمراجعة الأسعار لتتناسب مع احتياجاتهم.

أسعار iPhone 17 في مصر 


iPhone 17 Pro Max 256GB: 87، 777 جنيه مصري

iPhone 17 Pro Max 512GB: 107، 700 جنيه مصري

iPhone 17 Pro Max 1TB: 119، 900 جنيه مصري

iPhone 17 Pro Max 2TB: 149، 900 جنيه مصري

iPhone Air 256GB: 69، 900 جنيه مصري

iPhone Air 512GB: 89، 900 جنيه مصري

iPhone Air 1TB: 99، 900 جنيه مصري

iPhone 17 Pro 256GB: 83، 333 جنيه مصري

iPhone 17 Pro 512GB: 99، 900 جنيه مصري

iPhone 17 Pro 1TB: 115، 500 جنيه مصري

رسوم هواتف المحمول في مصر

رسوم هواتف المحمول في مصر
 

ومن جانبها قد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الشهر الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلا أنه في المقابل قد استمر الإعفاء وذلك لبعض الأجهزة والتي يجلبها المصريون المقيمون في الخارج أو السائحون وذلك لمدة 90 يومًا.

ومن جانبها تواجه شركة أبل بعض التحديات في تأمين الرقائق وذلك وسط ارتفاع الطلب على هواتف آيفون
أوضحت الشركة من جانبها في بيان لها أن منظومة حوكمة لأجهزة الهاتف المحمول التي قد تم تنفيذها منذ يناير 2025 قد ساهمت في دخول 15 شركة عالمية وذلك إلى سوق تصنيع الهواتف المحمولة.

وفي السياق نفسه تتمتع صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر بتطورًا كبيرًا في عام 2025، مما قد أدى إلى توافر لأحدث الطرازات العالمية المصنعة وذلك محليًا، للقيام بتلبية احتياجات كافة فئات المواطنين وتتوافر هذه الأجهزة  الآن بجميع منافذ البيع وبعض الفروع الرسمية للشركات الدولية.

هواتف آيفون هواتف آيفون 17 أسعار هواتف أسعار هواتف آيفون 17 الهواتف الذكية السوق المصرية

