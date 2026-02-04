عرقسوس فاسد ينقل 3 أشقاء للمستشفى.. ماذا حدث في طهطا بسوهاج؟

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة أثارت القلق بين الأهالي، عقب استقبال مستشفى طهطا العام ثلاثة أشقاء صغار، في حالة صحية سيئة، بعد إصابتهم بإعياء شديد وآلام متفرقة بالبطن؛ إثر ادعاء تناولهم مشروبًا فاسدًا عبارة عن «عرقسوس».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال قسم الاستقبال والطوارئ الأطفال:" مكة ا. ع. ا 5 سنوات، ونور ا. ع. ا 9 سنوات، وميان ا. ح. ع. ا سنتان، وجميعهم مقيمون بقرية السوالم دائرة مركز طهطا"، وهم يعانون من أعراض حادة تمثلت في قيء متكرر، وآلام شديدة بالبطن، وحالة إعياء عام.

وبالفحص الطبي الأولي، تم الاشتباه في تعرض الأطفال لتسمم غذائي، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بقسم الأطفال بالمستشفى، نظرًا لصغر أعمارهم وخطورة الأعراض التي ظهرت عليهم.

وبسؤال ذوي الأطفال، أفادوا بأن الأشقاء الثلاثة تناولوا مشروب «عرقسوس» يُشتبه في كونه فاسدًا، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية خلال وقت قصير، ودفع الأسرة إلى الإسراع بنقلهم إلى المستشفى لإنقاذهم.

وقرر الفريق الطبي حجز الأطفال الثلاثة بقسم الأطفال، تحت المتابعة المستمرة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، والتعامل مع أي مضاعفات محتملة.

وفي السياق ذاته، تم إخطار الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والتأكد من مصدر المشروب المتسبب في الإصابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال ثبوت وجود شبهة جنائية أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.