الرئيس السيسي: زخم منتدى الأعمال مع تركيا يعكس مكانة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين

أكد الرئيس السيسي، أن زخم منتدى الأعمال مع تركيا يعكس مكانة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل الاقتصادي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أنه نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة، مع الجانب التركي، تتسم بالطموح، جوهرها تحسين المصالح المتبادلة لشعبينا، وبما يتماشي مع متطلبات العصر.

وشدد الرئيس السيسي على أن منتدى الأعمال المصري التركي الذي ينعقد في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، ودفع عجلة الشراكة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تستدعي تكاتف الجهود وتبادل الخبرات.