نجاح جماهيري في أولى ليالي عرض مسرحية سمن على عسل بموسم الرياض

انطلقت المسرحية السورية «سمن على عسل» على مسرح محمد العلي بمنطقة البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وحققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا في أول أيام عرضها، حيث شهدت حضورًا كثيفًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وجاءت انطلاقة العرض وسط حالة من الحماس، خاصة مع اللقاء الأول على خشبة المسرح بين النجم معتصم النهار والنجمة جومانا مراد، إلى جانب مشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية ، ما انعكس على تفاعل الجمهور مع المواقف الكوميدية والأحداث المتلاحقة طوال العرض.

أحداث «سمن على عسل»

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي خفيف حول شخصية «برهان» الشاب الهادئ، الذي يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع «هالة» الهاربة من جريمة قتل، لتتشابك الأقدار بينهما داخل سلسلة من المفارقات الطريفة، وسط شخصيات غريبة تلعب الصدفة دورًا أساسيًا في تغيير مسار الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل كل من جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا، أحمد عبد الوهاب، وسارة بركة.

المسرحية من تأليف ممدوح حمادة، إخراج بتول عرفة، إنتاج حماده إسماعيل، و إشراف عام أحمد إسماعيل، ومن المقرر استمرار عروضها حتى 7 فبراير على مسرح محمد العلي.

ويؤكد النجاح الجماهيري في أول أيام العرض استمرار الرهان على الأعمال الكوميدية الجماهيرية، وترسيخ حضور المسرح السوري ضمن فعاليات موسم الرياض، في تجربة يُتوقع أن تحافظ على زخمها خلال باقي ليالي العرض.