معتصم النهار ونور علي يقعان في قصة حب مُعقدة ضمن الكوميديا الرومانسية "لعبة حب"

صدفة بسيطة تقلب حياة فتاة متوسطة الحال رأساً على عقب، ومؤامرة تعطي لحياة شاب ثري ألواناً وجاذبية ضمن الكوميديا الرومانسية "لعبة حب"، من بطولة معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، شكران مرتجى، والذي يُعرض يومياً على "MBC مصر2"، بداية من اليوم "الإثنين" في تمام التاسعة مساءً.



تجد سما نفسها دون سابق إنذار داخل لعبة حب لا تقوى على الخروج منها، إذ توافق على عرض من امرأة تسعى لإيجاد عروس لابن أخيها، لكن من يدري فقد تتحول هذه اللعبة إلى حب حقيقي!.





مالك شاب ينتمي إلى عائلة ثرية، لديه هواية صناعة الأحذية منذ الصغر، وعاش بعذاب نفسي بعد خسارة الأهل، وقد كبر ضمن هذه البيئة الثرية، لكن ظلت روحه معلقة بهذا المكان، وسلوكه يشبه بيئة والدته الحقيقية، ثم تابع في هوايته حتى برز اسمه في مجال صناعة الأحذية عالمياً"، والعمل يأخذ كل وقته، ويشعر أنه بحاجة إلى لون جديد يغير حياته إلى أن يلتقي بسما، وهي شابة تأتي بالألوان الزاهية إلى حياته".



ومع دخول سما إلى حياته، سنعيش بعض الرومانسية والكوميديا والكثير من الأحداث الشيقة.



