أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

يشعر كثير من الأشخاص بالبرد بشكل مستمر، حتى في الأجواء الدافئة أو عند ارتداء ملابس مناسبة، وقد يظن البعض أن السبب طبيعي وبسيط، لكن في الحقيقة يمكن أن تكون هناك أسباب صحية وراء هذا الشعور المتكرر.

فهم هذه الأسباب ومعرفة العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب مهم للحفاظ على الصحة العامة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب الشعور بالبرد المستمر

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

ضعف الدورة الدموية

تعد الدورة الدموية الجيدة أساسية للحفاظ على حرارة الجسم. عندما تكون الدورة ضعيفة، لا يصل الدم الساخن إلى أطراف الجسم بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى شعور دائم بالبرد في اليدين والقدمين.

بعض الأسباب تشمل انخفاض ضغط الدم، أو مشاكل في القلب، أو تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

فقر الدم

نقص الحديد وفقر الدم من الأسباب الشائعة للشعور بالبرد المستمر، خاصة لدى النساء، الحديد مهم لنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وعندما يقل، تشعر الأطراف بالبرودة ويصاحبها غالبًا تعب وإرهاق مستمر.

الغدة الدرقية الخاملة

الغدة الدرقية تتحكم في عمليات الأيض وإنتاج الطاقة في الجسم، وإذا كانت أقل نشاطًا، ينخفض معدل الحرق الحراري، مما يؤدي إلى شعور دائم بالبرد، بالإضافة إلى زيادة الوزن، تساقط الشعر، والشعور بالإرهاق.

نقص الوزن أو سوء التغذية

الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن أو يتبعون حميات قاسية قد يشعرون بالبرد بسهولة، لأن الجسم يفتقر إلى الدهون المخزنة لتوفير الطاقة والحفاظ على الحرارة.

كما أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يضعف قدرة الجسم على تنظيم حرارته.

الجفاف

الماء ضروري لعمليات الجسم الحيوية، ونقص السوائل قد يقلل من كفاءة الدورة الدموية، ويؤثر على درجة حرارة الجسم، فيؤدي إلى شعور بالبرد المستمر حتى مع الجو المعتدل.

العوامل النفسية

القلق والتوتر المزمن قد يسببان شعورًا بالبرودة أو رعشة في الأطراف، لأن التوتر يحفز إفراز هرمونات تؤثر على تدفق الدم إلى اليدين والقدمين، ويجعل الجسم أكثر حساسية للبرد.

بعض الأدوية والحالات الطبية

بعض أدوية ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب، وأدوية السكري، يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية أو عملية الأيض، كذلك، بعض الحالات الصحية مثل السكري أو الأمراض العصبية قد تسبب برودة مزمنة في الأطراف.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن الشعور بالبرد قد يكون طبيعيًا في بعض الأحيان، هناك علامات تستدعي مراجعة الطبيب فورًا:

شعور بالبرد مصحوب بتعب شديد أو إرهاق مستمر

برودة الأطراف مع تغير لون الجلد أو خدر

فقدان وزن غير مبرر

تساقط الشعر أو مشاكل جلدية متكررة

أعراض مرتبطة بالقلب أو الدورة الدموية مثل خفقان القلب أو الدوار

نصائح لتخفيف الشعور بالبرد