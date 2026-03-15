رياضة

الأهلي يختتم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته مساء أمس بإجراء المران الرئيسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 ويأتي هذا التدريب ضمن التحضيرات النهائية للفريق الأحمر قبل خوض مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

حضور إعلامي وفق لوائح البطولة

شهد المران حضورًا إعلاميًا خلال الربع ساعة الأولى فقط، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنظمة لمباريات دوري أبطال إفريقيا. وتواجدت العديد من وسائل الإعلام لمتابعة جزء من التدريب ورصد استعدادات الأهلي الأخيرة قبل المواجهة المهمة، قبل أن يُستكمل المران بعيدًا عن الأضواء لضمان تركيز اللاعبين والجهاز الفني.


 

فقرات بدنية وتجهيز اللاعبين

بدأت الحصة التدريبية بمجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة التي حرص الجهاز الفني على تنفيذها من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وتجنب الإجهاد قبل المباراة. وركز الطاقم الفني على رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، خاصة أن المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على اللقب القاري.


 

تدريبات خططية وتكتيكية مكثفة

عقب الفقرة البدنية، خاض اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها خلال اللقاء. كما تم العمل على تصحيح بعض التحركات داخل الملعب، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، لضمان الظهور بأفضل شكل ممكن أمام الفريق التونسي.


 

موعد المباراة المرتقبة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت تونس، الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قوية بين اثنين من أبرز أندية القارة الإفريقية


 

