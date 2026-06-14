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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البصل بـ 10 جنيهات .. اعرف أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 14 يونيو 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية، مع استمرار توافر المعروض من مختلف الأصناف، الأمر الذي ساهم في الحد من أي تحركات سعرية كبيرة، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين لحركة الأسعار اليومية وفقا لما نقلته البرامج الصباحية.

 أسعار الخضراوات اليوم الأحد
سجّلت أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا في أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 28 جنيهًا، وهو نفس سعر الباذنجان الرومي، إلى جانب الفلفل الحامي الذي سجل 28 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر الخيار نحو 25 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البطاطس 17 جنيهًا للكيلو، في حين وصلت الطماطم إلى 15 جنيهًا للكيلو.

أما البصل فقد استقر عند 10 جنيهات للكيلو، في حين سجلت الكوسة أعلى سعر بين الخضروات اليوم بواقع 35 جنيهًا للكيلو، مع استمرار التوازن في حركة البيع والشراء.

 أسعار الفاكهة اليوم
وفي سوق الفاكهة، استقرت الأسعار أيضًا بشكل واضح، حيث سجلت الفراولة نحو 15 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البرتقال 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل الموز 35 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر التفاح إلى 50 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الليمون 45 جنيهًا للكيلو.

كما سجل الأناناس نحو 15 جنيهًا للكيلو، في حين استقر سعر البطيخ عند 14 جنيهًا للكيلو، وسط توافر نسبي في المعروض.

 استمرار التوازن وترقب تحركات الأسعار
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع استمرار ضخ كميات كافية من السلع في الأسواق، ما ساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب.

ويترقب المواطنون أي تغيرات محتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط أسعار الخضروات والفاكهة بعوامل النقل والإنتاج الموسمي، ما قد ينعكس على الأسعار بشكل تدريجي.

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