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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين أسعار الخضروات في الأسواق.. ارتفاع الطماطم والبصل والليمون يقابله تراجع البطاطس والكوسة والبامية

خضروات
خضروات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، مع تحركات محدودة في عدد من الأصناف الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك بشكل يومي، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق.


وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا بنحو 32 قرشًا ليصل متوسط الكيلو إلى 26.57 جنيه، كما ارتفع سعر البصل بنحو 50 قرشًا ليسجل 13.77 جنيه للكيلو، فيما صعد سعر الخيار الصوب بنحو 95 قرشًا ليصل إلى 22.40 جنيه للكيلو. كما ارتفع سعر الليمون البلدي بقيمة 1.81 جنيه ليسجل 42.94 جنيه للكيلو.

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية، حيث انخفض سعر البطاطس بنحو 27 قرشًا ليسجل 14.88 جنيه للكيلو، كما هبطت الكوسة بقيمة 1.72 جنيه لتسجل 23.64 جنيه، وتراجعت الملوخية بنحو 72 قرشًا لتبلغ 23.62 جنيه للكيلو. وشملت الانخفاضات أيضًا البامية التي سجلت أكبر تراجع بقيمة 4.17 جنيه لتصل إلى 66.83 جنيه للكيلو.


كما سجلت بعض الأصناف الأخرى تراجعات متفاوتة، من بينها الخس والقلقاس والسبانخ، في حين شهدت الفاصوليا الخضراء والفلفل الرومي والحامي مستويات سعرية مستقرة نسبيًا مع تحركات طفيفة.


وتعكس هذه التغيرات استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات داخل الأسواق، والتي ترتبط بعوامل العرض والطلب وظروف الإنتاج والنقل، ما ينعكس على حركة الأسعار اليومية للمستهلك.

الخضروات الطماطم الفاكهه الخيار

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