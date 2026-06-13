تفاصيل سعر الذهب اليوم في الصاغة

ثبتت أسعار الذهب في أول تعاملات لها صباح اليوم السبت 13-6-2026 من دون أي تغيير وذلك داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر المشغولات الذهبية استقرارا بأول تداولات اليوم بمختلف محلات بيع وتداول الذهب في مصر.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة وذلك في آخر تحديث له اليوم 6250 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5357 جنيها للشراء و 5307 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4185 دولارا للشراء و 4219 دولارا للبيع.