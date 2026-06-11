ثابت عند 430 ريالا .. تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم

استقر سعر الذهب في السعودية مع تعاملات مساء اليوم الخميس 11-6-2026 على مستوى الصاغة في المملكة.

سعر الذهب

أظهر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية؛ ثباتاً دون تغيير على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في تحديث له اليوم 430 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 491.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 450.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 430.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 368.75 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3442 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.297 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4079 دولارا .