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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سعر الذهب اليوم يرتفع وسط تزايد توقعات برفع الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر في وقت سابق من الجلسة، بينما وازن المستثمرون بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 4,107.57 دولار للأوقية وذلك بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 4,023.96 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

في المقابل، تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 4,124.92 دولار للأوقية وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكان المعدن النفيس قد فقد أكثر من 4% من قيمته خلال الجلسة السابقة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 64.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,685.60 دولار للأوقية.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران خلال الليل، مما أدى إلى تصعيد الصراع الذي هز الأسواق المالية العالمية ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

وردت إيران بإعلان وقف حركة جميع السفن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة العالمية، مما أثار المخاوف بشأن احتمال استمرار اضطرابات إمدادات النفط لفترة طويلة.

وعادة ما تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. إلا أن المتداولين ركزوا بشكل متزايد على التداعيات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما حد من جاذبية المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات صدرت امس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 4.2% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلة أسرع وتيرة نمو خلال 3 سنوات، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الطاقة.

وعزز تقرير التضخم توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وقد يستأنف دورة التشديد النقدي في وقت لاحق من هذا العام إذا استمرت الضغوط السعرية.

وأصبحت عقود أسعار الفائدة الآجلة تعكس احتمالات متزايدة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، في تحول واضح مقارنة بالتوقعات السائدة في وقت سابق من العام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب، كما تدعم الدولار الأمريكي، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير خلال ساعات التداول الآسيوية، محافظًا على مستوياته القريبة من أعلى مستوى له خلال شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس للحصول على مؤشرات إضافية بشأن آفاق التضخم ومسار السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب التداولات الآسيوية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

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