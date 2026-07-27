فرنسا تطلب دعما جويا من سويسرا لمواجهة أسوأ حرائق الغابات منذ عقود

اضطرت السلطات الفرنسية إلى طلب دعم جوي من سويسرا في إطار جهودها لاحتواء موجة حرائق الغابات الواسعة التي تشهدها البلاد، بعد أن تقدمت بطلب لتوفير مروحيتين متخصصتين في عمليات الإطفاء.

وكشفت صحيفة "تريبيون دو جنيف"، نقلاً عن وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة السويسرية، أن سويسرا تستعد لإرسال مروحيتين من طراز "سوبر بوما" للمشاركة في إخماد الحرائق التي تواصل التهام مساحات شاسعة من الغابات الفرنسية.

ولم يقتصر الدعم السويسري على الطائرات، إذ سبق أن أوفدت برن، يوم السبت، 34 رجل إطفاء إلى مقاطعة جيروند الفرنسية للمساهمة في السيطرة على بؤر النيران.

وفي أحدث حصيلة، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن الحرائق أتت حتى الآن على نحو 115 ألف هكتار من الأراضي، في ظل استمرار موجة حر غير مسبوقة تزيد من صعوبة جهود الإخماد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن فرنسا سجلت خلال الصيف الحالي أعلى معدل لحرائق الغابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد بفعل الظروف المناخية القاسية.