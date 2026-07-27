قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تطلب دعما جويا من سويسرا لمواجهة أسوأ حرائق الغابات منذ عقود
حكم تخفيف الحواجب.. هل يجوز إزالة الشعر الزائد دون الوقوع في النمص؟
تسريبات آبل .. تأجيل إطلاق iPhone 18 ومفاجأة بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي Siri
لامبورجيني ريفويلتو.. قدرات خارقة بقوة 443 حصانا
إضراب يشل مركزا لعلاج إيبولا في الكونغو.. والإصابات المؤكدة ترتفع إلى 3200 حالة
هل يحاسب الإنسان يوم القيامة على عدم حفظه للقرآن؟.. الإفتاء توضح
اتحاد الكرة: لا استثناءات في مكافآت كأس العالم.. والاحتياطي يحصل على نصيب الأساسي
الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق نار جماعي في أريزونا
لن ننساكم.. رئيس الوزراء الإسباني يرد على طفلة من غزة برسالة إنسانية
الببتيدات تدخل مرحلة جديدة في العلاجات.. وتحذير من الاستخدام غير المنضبط
احذر .. الحبس 7 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه عقوبة القيادة تحت المخدر
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تطلب دعما جويا من سويسرا لمواجهة أسوأ حرائق الغابات منذ عقود

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اضطرت السلطات الفرنسية إلى طلب دعم جوي من سويسرا في إطار جهودها لاحتواء موجة حرائق الغابات الواسعة التي تشهدها البلاد، بعد أن تقدمت بطلب لتوفير مروحيتين متخصصتين في عمليات الإطفاء.

وكشفت صحيفة "تريبيون دو جنيف"، نقلاً عن وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة السويسرية، أن سويسرا تستعد لإرسال مروحيتين من طراز "سوبر بوما" للمشاركة في إخماد الحرائق التي تواصل التهام مساحات شاسعة من الغابات الفرنسية.

ولم يقتصر الدعم السويسري على الطائرات، إذ سبق أن أوفدت برن، يوم السبت، 34 رجل إطفاء إلى مقاطعة جيروند الفرنسية للمساهمة في السيطرة على بؤر النيران.

وفي أحدث حصيلة، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن الحرائق أتت حتى الآن على نحو 115 ألف هكتار من الأراضي، في ظل استمرار موجة حر غير مسبوقة تزيد من صعوبة جهود الإخماد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن فرنسا سجلت خلال الصيف الحالي أعلى معدل لحرائق الغابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد بفعل الظروف المناخية القاسية.

السلطات الفرنسية سويسرا حرائق الغابات الغابات الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

تنسيق الثانويه الازهريه 2025

الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

سعر الذهب

بعد تخطيه 6000.. تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب وعيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة

نتيجة الثانويه الازهريه

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

عقوق الوالدين

لماذا تزايدت مظاهر عقوق الوالدين رغم التحذير منها؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز للوكيل أن يأخذ من الخصومات لنفسه؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

متى تصبح الفتاة مُكلَّفة شرعًا؟.. أمينة الإفتاء توضح

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد