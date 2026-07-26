فرق الإطفاء السويدية تكافح ضد حريق غابات هائل في بوردو بفرنسا

ساعدت طائرات الإطفاء السويدية للمرة الأولى، اليوم الأحد، في إخماد حريق كبير في بوردو بفرنسا.

وصرح قائد العمليات السويدية ماركوس جرين، بأن الوضع شديد. والطيارون مرهقون للغاية.

وذكرت صحيفة "سويدين هيرالد" أن الفريق السويدي يعمل بشكل أساسي على حريق كبير شمال غرب بوردو وحريق أصغر جنوب غرب المدينة.

وقال جرين إنها مساحة شاسعة بشكل لا يصدق تبلغ 40 ألف هكتار، والظروف متطرفة ، الحريق متغير لأن الرياح تغير اتجاهها وقوتها، والموجود في الموقع مع ثلاثة طيارين سويديين يقودون طائرتين بنظام المناوبات.

وأضاف أنه لا يمكن تجنب الدخان الناجم عن الحريق حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون في المطار الذي تتمركز فيه العملية.وتوجد حرائق أصغر حول المطار أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد ما مجموعه حوالي 15 طائرة من دول مختلفة في الجو في نفس الوقت. هذا يجعل المهمة محفوفة بالمخاطر، ويرجع ذلك جزئياً إلى كل الدخان الذي يحجب الرؤية، وجزئياً لأن المياه يجب أن يجري إسقاطها من ارتفاع منخفض - دون إصابة الطاقم الأرضي.

وقال جرين يمكن أن يكون الأمر خطيرا جدا إذا لم يجري تنسيق الطيران بطريقة جيدة. يحلق الطيارون بموجب قواعد صارمة لمدة أقصاها ثلاث ساعات في المرة الواحدة، ثم يتعين عليهم الراحة. وأضاف أن التحدي الكبير هو أن العملية تتكون من عدة طائرات ومروحيات مختلفة الأحجام.