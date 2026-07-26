نشأت الديهي: ما يجري في الضفة الغربية يكشف سلوكا عنصريا والعالم يقف عاجزا أمام إسرائيل

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، التصعيد المتواصل في الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يحدث لا يعكس فقط سياسات دولة الاحتلال، بل يكشف أيضًا عن ممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واصفًا إياها بأنها اعتداءات تستهدف السكان الأصليين في منازلهم.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، إن ما تشهده الضفة الغربية يتمثل في هجمات ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس، بحسب وصفه، فقدانًا للإنسانية.

وأضاف أن التطورات في الضفة الغربية تمثل، من وجهة نظره، خطرًا بالغًا، مشيرًا إلى أنها لا تقل خطورة عن الأوضاع التي شهدها قطاع غزة أو ما تشهده مناطق صراع أخرى في المنطقة.



ووجّه الديهي انتقادات إلى الناشط الإسرائيلي إيدي كوهين، رافضًا ما وصفه باحتكار إسرائيل لمفهوم "السامية"، وقال إن العرب أيضًا ينتمون إلى الشعوب السامية، متهمًا إسرائيل بـ"تزوير التاريخ" وفرض روايتها على المجتمع الدولي.

واختتم حديثه باتهام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتزوير الحقائق التاريخية.

خرجوا في مظاهرات العام الماضي أمام السفارة المصرية

كما انتقد ما وصفه بـ"صمت" و"نفاق" المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، متسائلًا أين الإخوان مما يحدث في الضفة وهما اللي خرجوا في مظاهرات العام الماضي أمام السفارة المصرية في تل أبيب للهجوم على الدولة المصرية.