نشأت الديهي: لا نحتاج لمن يصفق للرئيس بل لمسؤولين يواجهون الفساد

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن المرحلة الحالية تتطلب العمل والإنجاز من جميع المسؤولين، وليس الاكتفاء بالإشادة أو التصفيق، مشددًا على أن الرئيس يبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق التنمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يستوجب تحركًا مماثلًا من مختلف أجهزة الدولة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، إن الدولة لا تحتاج إلى من يصفق للرئيس، وإنما إلى مسؤولين يعملون بجد واجتهاد، مضيفًا: "كل واحد يشتغل ويجري ويتحرك"، مؤكدًا أن الجميع، بدءً من أصغر مسؤول وحتى أعلى المستويات، مطالبون بالعمل من أجل تحسين حياة المواطنين.



وأشار إلى أن هناك محاولات تستهدف التأثير على الروح المعنوية للمصريين ونشر حالة من القلق الجمعي، داعيًا إلى مواجهة تلك المحاولات بالإنجاز الحقيقي والعمل الجاد، حتى تصبح مصر "دولة حقيقية تقوم على الإنتاج وليس التمثيل".

كما دعا إلى شن "حرب ضروس" على جميع أشكال الفساد، موضحًا أن الفساد لا يقتصر على المخالفات المالية أو الإدارية، بل يشمل أيضًا تزييف الحقائق، وإخفاء كلمة الحق، وإظهار الوطنية أو التدين بصورة شكلية دون التزام حقيقي.

السبيل الحقيقي لبناء الدولة



وتابع أن ما يطرحه يأتي بدافع حب الوطن، قائلًا: "أقوله حبًا في بلادي، ويعلم الله ما في نفسي"، مشددًا على أن العمل والإخلاص هما السبيل الحقيقي لبناء الدولة.