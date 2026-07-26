نشأت الديهي: لست بائعا للأيس كريم وعندي نداء للدكتور مدبولي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حديث دار بينه وبين فريق إعداده بشأن ضرورة الترفيه على المشاهدين خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل نظرًا لارتفاع درجات الحرارة الحالية.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "أنا لست بائعا للأيس كريم، أنا لا أقدم إطارا ساخرًا مش دوري اضحك الناس أنا دوري بقول أخبار وبعلق عليها وكل الأخبار تأتي بمشاكل وازمات مفيش أي حاجة سالكة".



وأضاف "إحنا عندنا أمة ومشروع دولة ومحتاجين كل كلمة، أنا تقريبا في 10 سنوات مش بأخذ إجازات ولكن في كل الأحوال بلدنا محتاجة كل يوم نشتغل ومحتاجة كل كلمة، وعندي نداء للدكتور مصطفى مدبولي وتعلم كم أقدرك نفسي أشوف اجتماع لمجلس الوزراء في جمصة أو رأس البر أو بورسعيد أو العريش أو أسوان".

لازم تشوف الناس وتسمع منهم



وتابع "مش لازم كل اجتماعات الحكومة في العلمين نشوف الناس والناس تشوفنا الناس اللي بتشتغل والوزراء اللي بيشتغلوا روح واطلع شوف الناس صحيح الصورة مهمة ولكن لازم تشوف الناس وتسمع منهم".