عُمان تقترح تحالفًا إقليميًا مع نظام دفع طوعي لخدمات مضيق هرمز

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مصادر، اليوم الأحد، بوجود مقترح عماني لتأسيس تحالف إقليمي يتولى تقديم الخدمات في مضيق هرمز، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وذكرت المصادر، أن المقترح العماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.

في السياق ذاته، صرّح مصدر أمريكي لـ"سي إن إن"، بأن العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران "معلقة"، إذ لم ترد أنباء عن أي ضربات جديدة ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب نائب الرئيس جيه دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين عن مخاوفهما بشأن تصعيد الحرب، حيث درس ترامب هذا الاحتمال خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، وفقًا للصادر.

في غضون ذلك، أجرت إيران وعُمان محادثات في طهران بشأن مضيق هرمز ، وتواصل الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية.