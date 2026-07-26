لميس الحديدي: لأول مرة أعمل في الصيف.. و"الصورة" يُعرض من السبت إلى الإثنين خلال أغسطس

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي استمرار تقديم برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار خلال شهر أغسطس المقبل، على غير المعتاد، إذ كانت تحصل على إجازتها السنوية في هذا التوقيت.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها البرنامج: “أول مرة في حياتي أشتغل في الصيف، لكنني كنت في إجازة لفترة طويلة، فقررنا تعويض ذلك وأن نكون موجودين معكم.”

وأضافت أن البرنامج سيُعرض خلال شهر أغسطس ثلاثة أيام أسبوعيًا، من السبت إلى الاثنين.

وأكدت أن البرنامج سيواصل خلال فصل الصيف مناقشة القضايا والملفات التي تهم المواطنين، موضحة: “طوال الصيف سنتناول مشكلات الناس والملفات التي تهم المواطن، بدأنا بملف القمامة، واليوم نناقش ملف البريد.”