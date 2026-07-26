وزير التعليم العالي يكلف الفنان إيهاب فهمي برئاسة البيت الفني للمسرح

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان إيهاب فهمي برئاسة البيت الفني للمسرح، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم المؤسسات الفنية وتعزيز دورها في تقديم أعمال مسرحية تليق بتاريخ المسرح المصري.

ويُعد الفنان إيهاب فهمي من أبرز الفنانين الذين جمعوا بين الخبرة الفنية والإدارية، حيث يمتلك مسيرة حافلة في المسرح والدراما والسينما، إلى جانب خبراته في إدارة المؤسسات الثقافية، بما يؤهله لقيادة البيت الفني للمسرح خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد البيت الفني للمسرح خلال الفترة القادمة تنفيذ رؤية تستهدف تطوير الإنتاج المسرحي، وتقديم عروض متنوعة تستقطب مختلف فئات الجمهور، مع دعم الطاقات الشابة، والحفاظ على المكانة الرائدة للمسرح المصري باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه وزارة الثقافة نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات الفنية في إدارة القطاعات الثقافية، بما يسهم في الارتقاء بالحركة المسرحية ودعم رسالتها الفنية والثقافية.