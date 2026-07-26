تركي آل الشيخ يحتفي بالنجاح القياسي لـ«7DOGS»: الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحقيق فيلم «7DOGS» إنجازًا جديدًا في شباك التذاكر المصري، بعدما أصبح صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال أول 60 يومًا من عرضه.

وشارك تركي آل الشيخ جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، منشورًا كشف فيه أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 258 مليونًا و703 آلاف و858 جنيهًا خلال 60 يومًا، معلقًا: «رقم جديد… وتاريخ جديد».

ووجه الشكر لكل من ساهم في خروج العمل إلى النور ودعمه، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل.

فيلم «7DOGS»

ويواصل فيلم «7DOGS» تحقيق نجاحه الجماهيري منذ طرحه بدور العرض، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده بتصدره قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال أول شهرين من عرضه.

واختتم تركي آل الشيخ رسالته بتوجيه الشكر للجمهور، مؤكدًا أن دعم المشاهدين كان العامل الأبرز في الوصول إلى هذا الرقم القياسي، في إشارة إلى استمرار نجاح الفيلم في دور العرض