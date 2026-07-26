أبو الغيط: ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين

قال الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إن ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وهناك توجيهات واضحة بضمان وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه، وأن يحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة.

حماية حقوق المواطنين

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن وندى رضا، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين في هذا الملف، إلى جانب الرقابة على الأسواق، باعتبارها مسؤولية مستمرة تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، وتتم المتابعة بصورة يومية ولحظية، من خلال انتشار ميداني وحملات مشتركة بين الجهات المعنية.

أما بشأن طبيعة المخالفات، أوضح أن أكثرها انتشارًا يتمثل في نقص وزن رغيف الخبز المدعم، إذ يبلغ الوزن الرسمي للرغيف 90 جرامًا، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم مطابقة المواصفات، أو التصرف في الدقيق المدعم، أو التشغيل خارج المواعيد الرسمية، أو تجميع الدقيق المدعم، وغيرها من المخالفات التي تختلف عقوباتها بحسب طبيعتها.

حاملي البطاقات التموينية

وأكد أن بيع الخبز خارج منظومة الدعم، فهو من المخالفات الجسيمة، لأن هذا الخبز مخصص لحاملي البطاقات التموينية، ويُعد مدعومًا من الدولة للمواطنين المستحقين للدعم. ولذلك تستوجب هذه المخالفة غرامات مالية، وتتضاعف العقوبات في حال تكرارها، وقد تصل إلى خصم جزء كبير من الحصة المقررة للمخبز.