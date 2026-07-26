67 محضرًا حصيلة حملات تموينية على 139 منشأة بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 67 محضرًا تموينيًا، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة، وحماية المواطنين من المخالفات التموينية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها صباح اليوم الأحد، إن الحملات نُفذت خلال الفترة من 19 إلى 25 يوليو الجاري، وشملت تنفيذ 15 حملة تفتيشية، جرى خلالها المرور على 139 منشأة تموينية وتجارية بمختلف الأنشطة، لضمان الالتزام بالاشتراطات والقرارات المنظمة للتداول والعرض.

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 64 محضرًا بالأسواق، تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير 3 محاضر بقطاع المخابز بسبب مخالفات شملت نقص وزن الرغيف، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم وجود لوحة إعلانية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن إجمالي المحاضر التي حررها مفتشو المديرية خلال الأسبوع بلغ 67 محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت أن الحملات الرقابية مستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي للممارسات المخالفة، داعية المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.