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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 232 درجة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق مصلحة الطلاب وأسرهم، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وفقًا للكثافات والإمكانات المتاحة بالمدارس.

واعتمد المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية إلى 232 درجة بجميع مدارس التعليم الثانوي العام، فيما عدا المدارس التي يقتصر القبول بها على المرحلة الأولى فقط وهم (بورسعيد الثانوية بنات - بورسعيد الثانوية العسكرية بنين ـ علم الدين الثانوية بنات).

حد أدنى 229 درجة بمدرستي المناصرة "شهداء بورسعيد المشتركة" و"سلام مصر المشتركة"

كما صدق محافظ بورسعيد على أن يكون الحد الأدنى للقبول ٢٢٩ درجة بمدرستي شهداء بورسعيد المشتركة وسلام مصر المشتركة.

وجاء القرار عقب دراسة الموقف الفعلي لأعداد الطلاب المتقدمين، والطاقة الاستيعابية للمدارس، وبناءً على المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم، بما يحقق التوازن بين الكثافات داخل المدارس، ويضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام استجابة لمطالب المواطنين.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم بالمرحلة الثانية اعتبارًا من ٢ أغسطس ٢٠٢٦ وحتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٦، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي حددتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على اتخاذ جميع القرارات التي تحقق صالح الطلاب وأولياء الأمور، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم، بما يضمن انتظام العملية التعليمية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الثانوية العامة

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