خبير: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعززان مكانة قناة السويس كمركز لوجستي عالمي

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن قناة السويس تواكب التطورات التكنولوجية من خلال تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الملاحة والخدمات اللوجستية.

وأوضح “أبو خضرة”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الهيئة تستخدم أحدث التطبيقات في تتبع السفن وإدارة الإرشاد الملاحي، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للسفن، وعلى رأسها أعمال الصيانة والإصلاح عبر الحوض العائم "فخر القناة"، الذي يتيح إجراء الصيانة دون الحاجة إلى انحراف السفن عن خط الملاحة العالمي.

وقال إن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات متكاملة لربط البحرين الأحمر والمتوسط، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وخطوط السكك الحديدية، بما يعزز من دور مصر كمحور عالمي للتجارة والنقل.

وأضاف أن موقعي شرق بورسعيد والسخنة يتمتعان بميزة تنافسية كبيرة، إذ إن معدل انحراف السفن عن خط الملاحة العالمي للوصول إليهما يقترب من الصفر، وهو ما جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية.