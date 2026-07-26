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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأحد 26  يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

 

الذهب
الذهب


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5130 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5985 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47880 جنيها.

الدولار
الدولار 


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 26 يوليو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.40 جنيه

سعر الشراء: 51.30 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.62 جنيه

سعر الشراء: 58.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.70 جنيه

سعر الشراء: 68.55 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.69 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.99 جنيه

سعر الشراء: 13.96 جنيه.

كما أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد تراجعًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 34 إلى 35 درجة مئوية.

الرطوبة مستمرة.. لكن الإحساس أفضل


وأوضحت أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة، ما يجعل درجة الحرارة المحسوسة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، إلا أن الأجواء ستكون أفضل كثيرًا مقارنة بالأيام السابقة، مع نشاط للرياح خلال فترات المساء يساعد على تلطيف الطقس.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة


وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد ما زالت الأعلى حرارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان 44 إلى 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تشهد محافظات شمال البلاد أجواءً أقل حرارة.

تحذير من اضطراب البحر المتوسط

الأرصاد


وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار اضطراب البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و3 أمتار، مطالبة المصطافين بالالتزام الكامل بتعليمات الإنقاذ والرايات التحذيرية وعدم النزول إلى المياه في المناطق غير الآمنة.

فرص أمطار خفيفة وأتربة ببعض المناطق


كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

ارتفاع جديد في الحرارة نهاية الأسبوع


وأكدت الدكتورة منار غانم أن الأجواء المعتدلة نسبيًا ستستمر حتى الثلاثاء، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة وارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد تنصح المواطنين
ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، ومتابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة بالنسبة للمصطافين ورواد الشواطئ.

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