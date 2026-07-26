بأداء أقوى وقيود أقل.. أنثروبيك تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي Opus 5

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذجها الجديد Opus 5، أحدث إصدار من سلسلة نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يوفر أداء أعلى ومرونة أكبر مقارنة بنموذج Fable 5، مع تكلفة تشغيل أقل وقيود أمنية أخف، ما يجعله خيارا أكثر ملاءمة للعديد من الاستخدامات.

ووفقا للشركة، يتفوق Opus 5 على Fable 5 في عدد من اختبارات الأداء التي نشرتها ضمن إعلان الإطلاق، رغم أنه يصنف كنموذج أصغر حجما.

ويأتي إطلاق النموذج الجديد بعد نحو شهرين فقط من طرح Opus 4.8 في 28 مايو الماضي، كما أعقب إطلاق نماذج Mythos 5 وFable 5 وSonnet 5 خلال يونيو، لتبقى سلسلة Haiku الوحيدة التي لم تحصل بعد على تحديث إلى الجيل الخامس.

وأكدت أنثروبيك أن Opus 5 يتميز بقدرة أفضل على التحقق من صحة نتائجه وتحسينها بشكل متكرر حتى الوصول إلى الإجابة الصحيحة، مشيرة إلى أن اختبارات الأداء أظهرت نجاح النموذج في بناء نظام متكامل للرؤية الحاسوبية استنادا إلى تعليمات غير مكتملة، وهو ما اعتبرته دليلًا على تحسن قدراته في التفكير والاستدلال.

أنثروبيك

قيود أقل مع الحفاظ على معايير الأمان

وأوضحت الشركة أن أحد أبرز مزايا Opus 5 يتمثل في تخفيف العديد من القيود التي صاحبت إطلاق Fable 5، كما أنه، على غرار الإصدار السابق، لا يخضع لسياسة الاحتفاظ بالبيانات لمدة 30 يوما، وهي السياسة المطبقة على نماذج Fable وMythos، والتي كانت قد أثارت مخاوف لدى المستخدمين المهتمين بالخصوصية.

ورغم تقليل القيود، أكدت أنثروبيك أن النموذج لا يزال يطبق ضوابط أمنية صارمة، خاصة في المهام المتعلقة بالأمن السيبراني، مثل توليد أكواد الاستغلال واختبارات الاختراق.

وأضافت الشركة أن أنظمة تصنيف الأمان ستتدخل مع Opus 5 بنسبة تقل بنحو 85% مقارنة بـ Fable 5، ما يعني تقليل حالات إيقاف الطلبات أو تقييدها، مع الحفاظ على مستويات الحماية الأساسية.

ميزة جديدة لتجنب رفض الطلبات

وكشفت أنثروبيك أيضا عن ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم Automatic Fallbacks، تهدف إلى تقليل تأثير أنظمة الحماية على تجربة المستخدم.

وتتيح الميزة، عند تفعيلها، تحويل الطلبات التي ترفضها أنظمة الأمان تلقائيا إلى نموذج أقل قوة، بدلا من إظهار رسالة خطأ، بما يسمح لمستخدمي واجهات البرمجة API بالحصول على استجابة عملية مع الحفاظ على معايير السلامة.