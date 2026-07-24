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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يتفوق على ChatGPT؟.. أنثروبيك توسع قدرات كلود الصوتية بتحديث لافت

Claude
Claude
شيماء عبد المنعم

بعد أسابيع من إطلاق OpenAI عائلة جديدة من نماذج المحادثة وتحديث الوضع الصوتي في ChatGPT، كشفت شركة أنثروبيك Anthropic، عن تحديث جديد يهدف إلى جعل مساعدها “كلود” أكثر كفاءة في التفاعل الصوتي. 

وأعلنت أنثروبيك، أن المستخدمين أصبح بإمكانهم الاختيار بين نماذج Opus وSonnet وHaiku عند استخدام الوضع الصوتي.

وكان الوضع الصوتي في “كلود”، الذي أطلق العام الماضي واعتمد على نموذج Haiku، يوفر استجابات سريعة، لكنه لم يكن مناسبا للمهام المعقدة. 

ومع التحديث الجديد، سيعتمد الوضع الصوتي تلقائيا على آخر نموذج استخدمه المستخدم في المحادثات النصية، مع تشغيل أسرع إصدار متاح منه افتراضيا.

كلود

وأوضحت أنثروبيك أن التحديث الجديد يجعل “كلود” أكثر قدرة على إدارة المحادثات الطويلة، بما في ذلك تقديم ملاحظات حول أسلوب التواصل، والمساعدة في التحضير لعروض تقديمية للعملاء، إضافة إلى دعم جلسات العصف الذهني المتعلقة بأبحاث السوق وتطوير المنتجات.

كما أصبح الوضع الصوتي قادرا على التكامل مع مجموعة من التطبيقات، مثل جيميل وتقويم جوجل وSlack وCanva وNotion، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام مباشرة عبر الأوامر الصوتية، مثل تعديل مواعيد الاجتماعات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء مستندات.

ويعد هذا التكامل أحد أبرز الفروقات مقارنة بالوضع الصوتي في ChatGPT، الذي شهد تحسينات في أسلوب المحادثة، لكنه لا يزال لا يوفر القدرة على استخدام أدوات خارجية لإنجاز المهام بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت أنثروبيك دعما تجريبيا للغات متعددة في الوضع الصوتي، وأكدت أن المستخدمين بات بإمكانهم التحدث بعدة لغات، مع ضرورة تحديد اللغة يدويا. 

وتشمل اللغات المدعومة حاليا الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والهندية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية (البرازيلية)، والإسبانية (بنسختيها اللاتينية والإسبانية).

ويتوفر التحديث الجديد لجميع المستخدمين ضمن المرحلة التجريبية على مختلف المنصات، إلا أن المستخدمين المجانيين سيقتصر استخدامهم على نموذج Haiku مع إمكانية ربط تطبيق واحد فقط.

ورغم هذه الإضافات، لم تجر أنثروبيك أي تغييرات على نموذج الصوت نفسه، كما لم تكشف عن البنية التقنية المستخدمة لتشغيله، ما يعني أن المستخدمين قد لا يلاحظون تحسينات في جودة المحادثة، مثل التعامل الأفضل مع المقاطعات، وهي من الميزات التي ركزت عليها OpenAI في تحديثاتها الأخيرة.

أنثروبيك كلود الوضع الصوتي

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