ميسي يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب في القرن الـ21 رغم خسارة المونديال

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب بلاده، تصدره قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالألقاب خلال القرن الـ21، برصيد 43 لقبًا.

ورغم خسارة ميسي مع منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، فإنه حافظ على صدارة قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولات، متفوقًا على عدد من أساطير كرة القدم العالمية.

وجاء البرازيلي داني ألفيس في المركز الثاني برصيد 40 لقبًا، يليه مواطنه ماركينيوس بـ39 لقبًا، بينما احتل الإسباني جيرارد بيكيه المركز الرابع بـ36 لقبًا.

وتواجد الإسباني أندريس إنييستا والفرنسي كريم بنزيما في المركز الخامس برصيد 35 لقبًا لكل منهما، فيما جاء الألماني مانويل نوير في المركز السابع بـ34 لقبًا.

قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب في القرن الـ21: