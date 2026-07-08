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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كلود يصبح أكثر ذكاء.. أنثروبيك تطلق Cowork على الهواتف والويب

أنثروبيك تطلق Cowork على الهواتف والويب
أنثروبيك تطلق Cowork على الهواتف والويب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن توسيع نطاق ميزة Claude Cowork لتشمل الويب والأجهزة المحمولة، بعد أن كانت متاحة سابقا عبر تطبيق سطح المكتب فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المساعد الذكي “كلود” عبر مختلف المنصات.

وأوضحت أنثروبيك أن الميزة ستتوفر في البداية ضمن إصدار تجريبي Beta، مع طرح تدريجي للمستخدمين المشتركين في بعض الخطط المدفوعة، على أن يبدأ الإطلاق بمشتركي Max قبل أن يمتد إلى خطط أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

تنفيذ المهام عبر التطبيقات والخدمات

وتتيح Claude Cowork للمستخدمين إسناد مهمة إلى Claude، ليقوم بتنفيذها بالاعتماد على الملفات، والتقويم، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات المراسلة، والويب، وغيرها من الخدمات التي يربطها المستخدم بالحساب، حتى اكتمال المهمة.

وأكدت أنثروبيك أن توسيع الميزة إلى الهواتف الذكية والويب سيضيف عددا من المزايا، أبرزها:

- إمكانية بدء مهمة على الحاسوب ومتابعة تقدمها أو استلام نتائجها لاحقا عبر الهاتف.
- استمرار Claude في تنفيذ المهام في الخلفية حتى بعد إغلاق الجهاز، بما في ذلك المهام المجدولة التي لا تتطلب بقاء أي جهاز متصل بالإنترنت.
- إرسال إشعارات إلى المستخدم عندما يحتاج Claude إلى اتخاذ قرار لا يمكنه حسمه تلقائيا، مع إمكانية تعديل سير العمل من الهاتف دون إيقاف تنفيذ المهمة.

وستظهر ميزة Claude Cowork داخل الشريط الجانبي لتطبيق Claude على آيفون وآيباد وأندرويد، إضافة إلى موقع claude.ai.

كما أعلنت الشركة تمديد مضاعفة حدود استخدام Claude Cowork حتى 5 أغسطس احتفالا بإطلاق الميزة على المنصات الجديدة.

Claude Cowork

تمديد إتاحة Claude Fable 5

بالتزامن مع ذلك، كشفت أنثروبيك أنها ستبقي نموذج Claude Fable 5، الذي تصفه بأنه أقوى نماذجها الموجهة للمستهلكين، متاحا لجميع مشتركي الخطط المدفوعة لبضعة أيام إضافية.

وكان من المقرر أن ينتقل استخدام النموذج إلى نظام يعتمد على عدد الرموز Tokens اعتبارا من اليوم التالي للإعلان، إلا أن الشركة قررت تمديد إتاحته لجميع المشتركين حتى 12 يوليو، قبل تطبيق نظام الاستخدام الجديد.

أنثروبيك Claude Cowork Claude Fable 5

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