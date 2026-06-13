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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أنثروبيك توقف Claude Fable 5 وClaude Mythos 5 عالميا

أنثروبيك
أنثروبيك
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، إيقاف الوصول إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي Claude Fable 5 وClaude Mythos 5 لجميع العملاء حول العالم، وذلك بعد تلقيها توجيها رسميا من الحكومة الأمريكية يفرض قيودا على تصدير واستخدام النموذجين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وجاء القرار بعد أيام فقط من إطلاق النموذجين الجديدين، اللذين استندا إلى نموذج Claude Mythos Preview المخصص لأبحاث الأمن السيبراني، والذي أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية ونقاط الضعف البرمجية.

من مشروع بحثي إلى إطلاق تجاري

وكانت أنثروبيك قد أتاحت في وقت سابق نموذج "معاينة ميثوس" لعدد محدود من الشركات والشركاء البحثيين ضمن مبادرة مشروع جلاسوينج، حيث ساهم النموذج في اكتشاف وإصلاح عدد كبير من الثغرات الأمنية.

وأشارت موزيلا إلى أنها تمكنت من معالجة مئات الثغرات الأمنية بمساعدة النموذج خلال فترة الاختبارات.

وعند الكشف عن Claude Mythos 5 وClaude Fable 5 هذا الأسبوع، أوضحت الشركة أن سلسلة "ميثوس" ستظل حصرية للمشاركين في مشروع جلاسوينج، بينما سيكون نموذج Fable متاحا لعامة المستخدمين مع مجموعة من الضوابط الأمنية المصممة للحد من إساءة الاستخدام.

Claude

مخاوف أمنية وراء القرار

وبحسب تقرير نشره موقع Axios، فإن وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" وجه رسالة إلى الرئيس التنفيذي للشركة "داريو أموداي" تفيد بخضوع النموذجين لقيود تصدير صارمة، تشمل جميع الأشخاص غير الأمريكيين سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

ونقل التقرير عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن وزارة التجارة اتخذت هذه الخطوة بعدما زعمت إحدى الشركات أنها تمكنت من تجاوز القيود الأمنية المفروضة على نموذج Mythos، فيما يعرف بعملية "كسر الحماية" أو Jailbreak، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد حاولت سابقًا منع إطلاق النموذج، لكنها لم تنجح في ذلك.

أنثروبيك: القرار يستند إلى سوء فهم

وفي بيان رسمي، أكدت أنثروبيك أنها تلقت التوجيه الحكومي مساء يوم الجمعة، والذي يفرض تعليق وصول أي شخص أجنبي إلى نموذجي Fable 5 وMythos 5، بما في ذلك الموظفون الأجانب العاملون داخل الشركة.

وأوضحت أن الامتثال للقرار يتطلب تعطيل النموذجين بشكل كامل لجميع العملاء بصورة فورية، مؤكدة في الوقت نفسه أن بقية نماذج Claude ستظل متاحة دون أي تغيير.

وأضافت الشركة أنها راجعت الطريقة التي استندت إليها الحكومة في مخاوفها الأمنية، وخلصت إلى أنها تعتمد على أسلوب محدود وغير عام لتجاوز بعض القيود، وأنه لا يؤدي إلا إلى اكتشاف عدد صغير من الثغرات المعروفة مسبقًا والتي وصفتها بالبسيطة.

كما أكدت أن نماذج ذكاء اصطناعي أخرى متاحة للجمهور قادرة على الوصول إلى النتائج نفسها دون الحاجة إلى أي تجاوزات أمنية، مشيرة إلى أن هذه القدرات متوفرة أيضًا في نماذج منافسة، من بينها GPT-5.5.

جهود لاستعادة الخدمة

واختتمت أنثروبيك بيانها بالاعتذار للعملاء عن الانقطاع المفاجئ، مؤكدة اعتقادها بأن القرار الحكومي استند إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر، ومشددة على أنها ستعمل مع الجهات المختصة من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى النموذجين في أقرب وقت ممكن.

أنثروبيك Claude Fable 5 الذكاء الاصطناعي

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