قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائبة نسرين عمر: إحنا بندفع ملايين بسبب العقر والبيانات عن الكلاب الضالة ناقصة | فيديو
تنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب
رئيس اتحاد الطائرة يتابع جاهزية اللجنة الطبية للمنتخبات القومية استعدادًا للاجندة الدولية
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر
أحمد موسى: حرب المسيرات تغير موازين الصراعات العسكرية وتكشف تحديات جديدة أمام الجيوش
بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم
هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران
احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس
ترامب: مهمة سرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.. ومرور 100 مليون برميل نفط بأمان
وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط
العظماء يرحلون .. تامر عبدالمنعم ينعي عبدالعزيز مخيون
أحمد موسى: تحويل طلبات المصريين بالخارج إلى وزارة الإسكان وارتفاع قياسي في التحويلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أنثروبيك تكشف عن Claude Fable 5.. ذكاء اصطناعي أقوى مع قيود أمان صارمة

أنثروبيك تطرح Claude Fable 5 للعامة
أنثروبيك تطرح Claude Fable 5 للعامة
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5، وهو نموذج من الفئة نفسها التي ينتمي إليها نموذج ميثوس المتقدم، ليصبح متاحا لعملاء الشركات والمشتركين في الخطط المدفوعة.

وذلك بعد نحو شهرين من حصر استخدام نموذج ميثوس على عدد محدود من الجهات بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استغلال قدراته.

وأكدت أنثروبيك أن الإطلاق الواسع للنموذج الجديد أصبح ممكنا بفضل تطوير مجموعة من ضوابط الأمان المتقدمة التي تمنع الاستجابات في مجالات عالية الخطورة، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا، مع الحفاظ على قدراته المتقدمة في المهام الأخرى.

وقالت ديان بين، رئيسة إدارة المنتجات البحثية في أنثروبيك، إن الشركة تسعى إلى تحقيق ما تصفه بـ"السباق نحو القمة"، عبر تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي بأقصى فائدة ممكنة، مع توفير الحواجز الأمنية اللازمة لضمان أن تفوق المنافع المحتملة أي أضرار قد تنجم عن استخدامها.

Claude

قدرات متقدمة تتجاوز الإصدارات السابقة

وكانت أنثروبيك قد لفتت الأنظار في أبريل الماضي عند الكشف عن نموذج ميثوس، الذي أظهر أداء متميزا في اكتشاف الثغرات الأمنية داخل البرمجيات. 

وفي ذلك الوقت، قررت الشركة عدم إتاحته بشكل عام، وقصرت استخدامه على مجموعة محدودة من المؤسسات ضمن مبادرة أمنية حملت اسم Project Glasswing.

ومع إطلاق Claude Fable 5، تفي الشركة بهدفها المعلن سابقا والمتمثل في نشر نماذج من فئة ميثوس على نطاق واسع، مستفيدة من الزخم المتزايد والاهتمام الاستثماري الكبير بتقنياتها قبيل طرح عام أولي محتمل قد يتم خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن Claude Fable 5 يقدم أداء استثنائيا في مجالات هندسة البرمجيات والمهام المعرفية المتقدمة، مشيرة إلى أنه تفوق بأكثر من 10% في بعض الاختبارات القياسية على نموذج Claude Opus 4.8 الذي كشفت عنه مؤخرا.

أنثروبيك 

طبقة أمان إضافية للمهام الحساسة

ووفقا لأنثروبيك، يمثل Claude Fable 5 قفزة كبيرة في القدرات مقارنة بالإصدارات السابقة، وهو ما استدعى تطوير أدوات تصنيف وضوابط أمان جديدة لمنع استخدامه في أنشطة ضارة.

فعلى سبيل المثال، إذا طلب أحد المستخدمين معلومات تتعلق بتصنيع مواد سامة أو تنفيذ أنشطة خطرة، فإن النموذج يرفض تقديم الإجابة ويحول الطلب إلى Claude Opus 4.8 لتقديم رد آمن ومتوافق مع سياسات الاستخدام.

كما كشفت الشركة بالتزامن مع ذلك عن إصدار محدث من ميثوس يحمل اسم Claude Mythos 5، ويعتمد على البنية التقنية نفسها الموجودة في Claude Fable 5، لكنه يتيح مستوى أقل من القيود الأمنية في بعض المجالات المتخصصة.

الإطلاق يأتي قبل طرح عام مرتقب

كانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي ارتفاع معدل إيراداتها السنوية إلى نحو 47 مليار دولار، مقارنة بحوالي 10 مليارات دولار خلال العام السابق، كما نجحت مؤخرا في إغلاق جولة تمويلية رفعت قيمتها السوقية إلى 965 مليار دولار، متجاوزة بذلك منافستها الرئيسية OpenAI التي بلغت قيمتها 852 مليار دولار في مارس الماضي.

وتواجه أنثروبيك منافسة متصاعدة في سوق الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استعداد OpenAI أيضا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، إلى جانب ترقب الأسواق للإدراج المرتقب لشركة SpaceX التابعة لـ إيلون ماسك، والتي اندمجت في وقت سابق مع شركة xAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تسعير أعلى مقابل أداء أفضل

حددت أنثروبيك تكلفة استخدام Claude Fable 5 عند 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و50 دولارا لكل مليون رمز إخراج، وهو ما يجعله أغلى بمرتين تقريبا من Claude Opus 4.8.

وتعتقد أنثروبيك أن القدرات المتقدمة التي يقدمها Claude Fable 5 قد تجعله أحد أهم مصادر الإيرادات الجديدة للشركة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اشتداد المنافسة على ريادة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.

أنثروبيك Claude Fable 5 Mythos الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

إيران

هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران

واشنطن وطهران

هند الضاوي: إسقاط طائرة وضربات جزر.. مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران تتصاعد

بطولة كأس العالم

وليد سعد الدين: أجواء مونديال 2026 في أمريكا مختلفة

بالصور

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة برفقة كلبها

منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها

فيديو

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد نجم

أحمد نجم يكتب: تحالف الصين والبرازيل ضد هيمنة القطب الواحد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

المزيد