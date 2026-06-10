أنثروبيك تكشف عن Claude Fable 5.. ذكاء اصطناعي أقوى مع قيود أمان صارمة

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5، وهو نموذج من الفئة نفسها التي ينتمي إليها نموذج ميثوس المتقدم، ليصبح متاحا لعملاء الشركات والمشتركين في الخطط المدفوعة.

وذلك بعد نحو شهرين من حصر استخدام نموذج ميثوس على عدد محدود من الجهات بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استغلال قدراته.

وأكدت أنثروبيك أن الإطلاق الواسع للنموذج الجديد أصبح ممكنا بفضل تطوير مجموعة من ضوابط الأمان المتقدمة التي تمنع الاستجابات في مجالات عالية الخطورة، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا، مع الحفاظ على قدراته المتقدمة في المهام الأخرى.

وقالت ديان بين، رئيسة إدارة المنتجات البحثية في أنثروبيك، إن الشركة تسعى إلى تحقيق ما تصفه بـ"السباق نحو القمة"، عبر تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي بأقصى فائدة ممكنة، مع توفير الحواجز الأمنية اللازمة لضمان أن تفوق المنافع المحتملة أي أضرار قد تنجم عن استخدامها.

Claude

قدرات متقدمة تتجاوز الإصدارات السابقة

وكانت أنثروبيك قد لفتت الأنظار في أبريل الماضي عند الكشف عن نموذج ميثوس، الذي أظهر أداء متميزا في اكتشاف الثغرات الأمنية داخل البرمجيات.

وفي ذلك الوقت، قررت الشركة عدم إتاحته بشكل عام، وقصرت استخدامه على مجموعة محدودة من المؤسسات ضمن مبادرة أمنية حملت اسم Project Glasswing.

ومع إطلاق Claude Fable 5، تفي الشركة بهدفها المعلن سابقا والمتمثل في نشر نماذج من فئة ميثوس على نطاق واسع، مستفيدة من الزخم المتزايد والاهتمام الاستثماري الكبير بتقنياتها قبيل طرح عام أولي محتمل قد يتم خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن Claude Fable 5 يقدم أداء استثنائيا في مجالات هندسة البرمجيات والمهام المعرفية المتقدمة، مشيرة إلى أنه تفوق بأكثر من 10% في بعض الاختبارات القياسية على نموذج Claude Opus 4.8 الذي كشفت عنه مؤخرا.

أنثروبيك

طبقة أمان إضافية للمهام الحساسة

ووفقا لأنثروبيك، يمثل Claude Fable 5 قفزة كبيرة في القدرات مقارنة بالإصدارات السابقة، وهو ما استدعى تطوير أدوات تصنيف وضوابط أمان جديدة لمنع استخدامه في أنشطة ضارة.

فعلى سبيل المثال، إذا طلب أحد المستخدمين معلومات تتعلق بتصنيع مواد سامة أو تنفيذ أنشطة خطرة، فإن النموذج يرفض تقديم الإجابة ويحول الطلب إلى Claude Opus 4.8 لتقديم رد آمن ومتوافق مع سياسات الاستخدام.

كما كشفت الشركة بالتزامن مع ذلك عن إصدار محدث من ميثوس يحمل اسم Claude Mythos 5، ويعتمد على البنية التقنية نفسها الموجودة في Claude Fable 5، لكنه يتيح مستوى أقل من القيود الأمنية في بعض المجالات المتخصصة.

الإطلاق يأتي قبل طرح عام مرتقب

كانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي ارتفاع معدل إيراداتها السنوية إلى نحو 47 مليار دولار، مقارنة بحوالي 10 مليارات دولار خلال العام السابق، كما نجحت مؤخرا في إغلاق جولة تمويلية رفعت قيمتها السوقية إلى 965 مليار دولار، متجاوزة بذلك منافستها الرئيسية OpenAI التي بلغت قيمتها 852 مليار دولار في مارس الماضي.

وتواجه أنثروبيك منافسة متصاعدة في سوق الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استعداد OpenAI أيضا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، إلى جانب ترقب الأسواق للإدراج المرتقب لشركة SpaceX التابعة لـ إيلون ماسك، والتي اندمجت في وقت سابق مع شركة xAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تسعير أعلى مقابل أداء أفضل

حددت أنثروبيك تكلفة استخدام Claude Fable 5 عند 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و50 دولارا لكل مليون رمز إخراج، وهو ما يجعله أغلى بمرتين تقريبا من Claude Opus 4.8.

وتعتقد أنثروبيك أن القدرات المتقدمة التي يقدمها Claude Fable 5 قد تجعله أحد أهم مصادر الإيرادات الجديدة للشركة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اشتداد المنافسة على ريادة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.