الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
وداعا للوحة المفاتيح.. "أنثروبيك" تكشف عن مستقبل البرمجة بالصوت فقط

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق وضع الصوت Voice Mode في نموذج Claude، مساعدها الذكي للبرمجة الموجه للمطورين، في خطوة تعد تقدما مهما نحو تدفقات عمل برمجية أكثر تفاعلية وأقل اعتمادا على الكتابة اليدوية.
 

تفعيل الأوامر الصوتية في Claude 

كشف المهندس Thariq Shihipar، عبر منصة إكس، أن الميزة بدأت طرحها تدريجيا، متاحة حاليا لحوالي 5% من المستخدمين، مع خطة للتوسع خلال الأسابيع القادمة.

أنثروبيك تطلق وضعا صوتيا للبرمجة

ويتيح وضع الصوت للمطورين التفاعل مع Claude Code باستخدام الأوامر المنطوقة مباشرة، لتفعيل الميزة، يكفي كتابة /صوت لتشغيل الوضع، ثم نطق الأمر ليقوم Claude Code بتنفيذه.

يظهر إشعار على شاشة الترحيب بمجرد حصول المستخدم على الميزة، ويمكن التبديل بين التشغيل والإيقاف باستخدام الأمر /صوت.

أنثروبيك تطلق وضعا صوتيا للبرمجة

قيود وغياب التفاصيل التقنية

لا تزال التفاصيل حول حدود استخدام وضع الصوت غير واضحة، بما في ذلك عدد التفاعلات الصوتية الممكنة أو القيود التقنية الأخرى. 

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الميزة مبنية بالتعاون مع مزود صوتيات ذكاء اصطناعي خارجي مثل ElevenLabs، مع العلم أن أنثروبيك كانت تجري محادثات معه.

سياق المنافسة والنمو

سبق وأن أطلقت شركة أنثروبيك وضع الصوت في نسخة Claude العادية العام الماضي، ما سمح للمستخدمين بالتفاعل مع النموذج صوتيا لمهام عامة متعددة.

فيما يشهد سوق مساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي منافسة محتدمة، مع تواجد GitHub Copilot من مايكروسوفت، Cursor، جوجل، وOpenAI. 

ومع ذلك، يعد Claude Code من أكثر الأدوات استخداما في السوق حاليا، إذ أعلنت أنثروبيك  في فبراير أن إيرادات تشغيل Claude Code تجاوزت 2.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف بداية 2026، كما تضاعف عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا منذ يناير.

انتعاش التطبيق المحمول

من جهة أخرى، شهد تطبيق Claude على الهواتف نموا كبيرا بعد أن رفضت الشركة السماح لوزارة الدفاع الأمريكية باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها للمراقبة الداخلية أو الأسلحة المستقلة، مما دفع التطبيق إلى صدارة متجر التطبيقات الأمريكي، متفوقا على ChatGPT.

