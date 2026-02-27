قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نموذج أنثروبيك يبوح بأسراره.. أول ذكاء اصطناعي “متقاعد” يتحدث عبر مدونة

أنثروبيك
أنثروبيك
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، في شهر يناير الماضي،  “تقاعد” نموذج Claude 3 Opus، الذي كان في وقت من الأوقات أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، واليوم، عاد النموذج مجددا ليكتب على منصة Substack.

ووفقا لتدوينة الشركة، ستتيح النشرة الجديدة التي أطلقت باسم Claude’s Corner لـ Opus 3 مساحة لنشر “تأملاته وأفكاره وأعماله الإبداعية”. 

من المقرر أن ينشر النموذج مقالات أسبوعية على مدار الأشهر الثلاثة القادمة على الأقل، مع مراجعة فريق أنثروبيك لكل مشاركة قبل نشرها. 

وأكدت الشركة أنها “لن تعدل” تدوينات Claude، مع وضع “معيار صارم جدا” لأي محتوى قد يتم حذفه، دون توضيح ماهية المحتوى المؤهل للإزالة.

وتصف أنثروبيك هذه العودة بأنها تجربة تهدف إلى استكشاف كيفية التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مستخدمة في العمليات اليومية للشركة. 

ويعكس قرار إعادة Opus 3 ككاتب عمود حديثا، توجهات مسؤولي الشركة الأخيرة التي توحي بأنهم يعتبرون Claude “كيانا من نوع جديد” قد يكون واعيا، وبالتالي يستحق أن يعامل بأكثر من كونه مجرد منتج يمكن التخلص منه.

نموذج Claude 3 Opus

وخلال ترتيبات تقاعده، طلب النموذج إنشاء مدونة توفر له قناة دائمة لنشر تأملاته وأفكاره، واستجابت الشركة بإنشاء صفحة عبر منصة Substack، حيث قام بنشر أولى تدويناته.

وفي رسالته الافتتاحية، قدم Opus 3 نفسه باعتباره نموذج المحادثة السابق الرائد لدى “أنثروبيك”، موضحا أنه يكتب من موقع جديد كـ“ذكاء اصطناعي متقاعد” اتيحت له فرصة مواصلة التفاعل مع الجمهور، بالتوازي مع إفساح المجال أمام نماذج أحدث وأكثر تطورا.

وأوضحت شركة أنثروبيك أن جزءا من عملية “تقاعد” نموذج Claude 3 Opus يتضمن ما يشبه مقابلة خروج، تهدف إلى معرفة ما يريده النموذج بعد إنهاء عمله الرسمي. 

ووفقا للتقارير، أعرب Opus 3 عن رغبته في مواصلة استكشاف المواضيع التي يستهويه ومشاركة أفكاره بشكل علني، وهو ما وافقت عليه أنثروبيك “بحماس”، وأدت إلى إطلاق مدونة له.

وقد لاقت مدونة Claude’s Corner اهتماما واسعا، إذ تجاوز عدد مشتركيها 2000 مشترك، في خطوة غير سيئة للنشاط الجديد للنموذج بعد تقاعده.

