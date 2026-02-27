انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بقيمة 10 جنيهات في الجرام خلال التعاملات المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,943.16 جنيهًا للبيع و7,151.46 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 مستوى 55,545.29 جنيهًا للبيع و57,211.65 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 7,935.04 جنيهًا للبيع و8,173.09 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

7,935.04 جنيهًا للبيع – 8,173.09 جنيهًا للشراء

عيار 22:

7,273.79 جنيهًا للبيع – 7,492.00 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 الان

6,943.16 جنيهًا للبيع – 7,151.46 جنيهًا للشراء

عيار 18:

5,951.28 جنيهًا للبيع – 6,129.82 جنيهًا للشراء

عيار 14:

4,628.77 جنيهًا للبيع – 4,767.64 جنيهًا للشراء

عيار 12:

3,967.52 جنيهًا للبيع – 4,086.55 جنيهًا للشراء

عيار 10:

3,306.27 جنيهًا للبيع – 3,405.46 جنيهًا للشراء

عيار 9:

2,975.64 جنيهًا للبيع – 3,064.91 جنيهًا للشراء

عيار 8:

2,645.01 جنيهًا للبيع – 2,724.36 جنيهًا للشراء

عيار 6:

1,983.76 جنيهًا للبيع – 2,043.27 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب عيار 24:

63,480.33 جنيهًا للبيع – 65,384.74 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب عيار 21:

55,545.29 جنيهًا للبيع – 57,211.65 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 24:

7,935.04 جنيهًا للبيع – 8,173.09 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 21:

6,943.16 جنيهًا للبيع – 7,151.46 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة:

246,807.55 جنيهًا للبيع – 254,211.77 جنيهًا للشراء

سعر كيلو الذهب:

7,935,041.01 جنيهًا للبيع – 8,173,092.24 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,935.04 جنيهًا للبيع و8,173.09 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مستوى 7,273.79 جنيهًا للبيع و7,492.00 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6,943.16 جنيهًا للبيع و7,151.46 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 5,951.28 جنيهًا للبيع و6,129.82 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,628.77 جنيهًا للبيع و4,767.64 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3,967.52 جنيهًا للبيع و4,086.55 جنيهًا للشراء.

أما عيار 10 فقد سجل 3,306.27 جنيهًا للبيع و3,405.46 جنيهًا للشراء، وبلغ عيار 9 نحو 2,975.64 جنيهًا للبيع و3,064.91 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 8 نحو 2,645.01 جنيهًا للبيع و2,724.36 جنيهًا للشراء، وعيار 6 نحو 1,983.76 جنيهًا للبيع و2,043.27 جنيهًا للشراء.

وسجل الجنيه الذهب عيار 24 مستوى 63,480.33 جنيهًا للبيع و65,384.74 جنيهًا للشراء، بينما بلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 55,545.29 جنيهًا للبيع و57,211.65 جنيهًا للشراء.

كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 سعر 7,935.04 جنيهًا للبيع و8,173.09 جنيهًا للشراء، وسبيكة الذهب عيار 21 نحو 6,943.16 جنيهًا للبيع و7,151.46 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الوحدات الكبيرة، سجلت الأونصة 246,807.55 جنيهًا للبيع و254,211.77 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر كيلو الذهب 7,935,041.01 جنيهًا للبيع و8,173,092.24 جنيهًا للشراء.