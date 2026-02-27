قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بقيمة 10 جنيهات في الجرام خلال التعاملات المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,943.16 جنيهًا للبيع و7,151.46 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 مستوى 55,545.29 جنيهًا للبيع و57,211.65 جنيهًا للشراء. 

كما بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 7,935.04 جنيهًا للبيع و8,173.09 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

7,935.04 جنيهًا للبيع – 8,173.09 جنيهًا للشراء

عيار 22:

7,273.79 جنيهًا للبيع – 7,492.00 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 الان

سعر الذهب الان في مصر

6,943.16 جنيهًا للبيع – 7,151.46 جنيهًا للشراء

عيار 18:

5,951.28 جنيهًا للبيع – 6,129.82 جنيهًا للشراء

عيار 14:

4,628.77 جنيهًا للبيع – 4,767.64 جنيهًا للشراء

عيار 12:

3,967.52 جنيهًا للبيع – 4,086.55 جنيهًا للشراء

عيار 10:

3,306.27 جنيهًا للبيع – 3,405.46 جنيهًا للشراء

عيار 9:

2,975.64 جنيهًا للبيع – 3,064.91 جنيهًا للشراء

عيار 8:

2,645.01 جنيهًا للبيع – 2,724.36 جنيهًا للشراء

عيار 6:

1,983.76 جنيهًا للبيع – 2,043.27 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب عيار 24:

63,480.33 جنيهًا للبيع – 65,384.74 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب عيار 21:

55,545.29 جنيهًا للبيع – 57,211.65 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 24:

7,935.04 جنيهًا للبيع – 8,173.09 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 21:

6,943.16 جنيهًا للبيع – 7,151.46 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة:

246,807.55 جنيهًا للبيع – 254,211.77 جنيهًا للشراء

سعر كيلو الذهب:

7,935,041.01 جنيهًا للبيع – 8,173,092.24 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,935.04 جنيهًا للبيع و8,173.09 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مستوى 7,273.79 جنيهًا للبيع و7,492.00 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6,943.16 جنيهًا للبيع و7,151.46 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 5,951.28 جنيهًا للبيع و6,129.82 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,628.77 جنيهًا للبيع و4,767.64 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3,967.52 جنيهًا للبيع و4,086.55 جنيهًا للشراء.

أما عيار 10 فقد سجل 3,306.27 جنيهًا للبيع و3,405.46 جنيهًا للشراء، وبلغ عيار 9 نحو 2,975.64 جنيهًا للبيع و3,064.91 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 8 نحو 2,645.01 جنيهًا للبيع و2,724.36 جنيهًا للشراء، وعيار 6 نحو 1,983.76 جنيهًا للبيع و2,043.27 جنيهًا للشراء.

وسجل الجنيه الذهب عيار 24 مستوى 63,480.33 جنيهًا للبيع و65,384.74 جنيهًا للشراء، بينما بلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 55,545.29 جنيهًا للبيع و57,211.65 جنيهًا للشراء.

كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 سعر 7,935.04 جنيهًا للبيع و8,173.09 جنيهًا للشراء، وسبيكة الذهب عيار 21 نحو 6,943.16 جنيهًا للبيع و7,151.46 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الوحدات الكبيرة، سجلت الأونصة 246,807.55 جنيهًا للبيع و254,211.77 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر كيلو الذهب 7,935,041.01 جنيهًا للبيع و8,173,092.24 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 الان أسعار الذهب اليوم سعر كيلو الذهب سعر الأونصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد