رئيس باكستان: طالبان مسؤولة عن الهجمات الإرهابية ولن يفلتوا من العقاب

رئيس باكستان
رئيس باكستان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس باكستان، قال إن حركة طالبان مسؤولة عن الهجمات الإرهابية على بلادنا، وأن مخططو العنف لن يفلتوا من العقاب إذا استمرت الاعتداءات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع عسكرية داخل باكستان بينها أهداف في مدينة فيض آباد.

وقالت الدفاع الأفغانية في بيان لها : استهدفنا منشآت عسكرية في نوشهر وجمرود وأهدافا في أيبت آباد.

وأضافت الوزارة: العمليات استهدفت مواقع ومراكز عسكرية مهمة للجيش الباكستاني.

وأمضت الوزارة الأفغانية قائلة: الضربات جاءت ردا على غارات باكستانية الليلة الماضية على كابول وقندهار وبكتيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مساء الخميس، مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا وأسر آخرين، إثر هجمات استهدفت مواقع عسكرية باكستانية على طول خط الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها هاجمت 19 موقعا تابعا للجيش الباكستاني، مؤكدة أن العمليات نُفذت في عدة نقاط حدودية، ووصفتها بأنها جاءت "دفاعا عن أراضينا وشعبنا"، مع التشديد على الرد على أي هجمات مستقبلية.

وبحسب البيان، قُتل 8 من عناصر الجيش الأفغاني خلال المواجهات، فيما تقرر وقف العمليات القتالية منتصف الليل بأمر من رئيس الأركان.


 

