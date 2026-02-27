إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى قها بالقليوبية

أُصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قها بطريق مصر–الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، بنطاق محافظة القليوبية، ما أدى إلى حالة من التكدس المروري المؤقت بالطريق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها على الطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

معاينة الحادث

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث وجود بقايا علبة صفيح على الطريق، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة وانقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 من مستقليها بإصابات متفرقة، تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور، دون وقوع وفيات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث جرى التعامل مع الحالات فور وصولها، مع متابعة حالتهم الصحية.

كما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.