مقيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الزراعيين تكشف مفاجآت عن «مهندس كرداسة»
الفيفا يوافق علي تغيير جنسية أوكونكو من الإنجليزية للنيجيرية
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع

أكد أسامة قعدان، القيادي بحركة فتح، أن اللجنة المصرية في قطاع غزة لعبت دورًا إنسانيًا محوريًا في تنظيم وصول المساعدات وضمان توزيعها العادل على مستحقيها، مشيرًا إلى أن تدخلها أسهم في إنهاء حالة الفوضى ومنع استغلال القوافل الإغاثية، ما خفف من حدة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بفعل الحصار والحرب.

وأوضح قعدان، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن اللجنة وضعت آليات واضحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعائلات، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى المواطنين مباشرة دون تمييز أو استغلال، مؤكدًا أن هذه الخطوات أسهمت في الحد من المجاعة وتحقيق قدر من الاستقرار داخل القطاع، كما أشار إلى استمرار الجهود المصرية عبر حملات «إفطار مليون صائم» وإقامة مخيمات مجهزة وخدمات علاجية وبرامج دعم نفسي، خاصة للأطفال المتضررين.

وعن العمل الدرامي أصحاب الأرض، قال «قعدان» إن المسلسل جسّد الواقع في غزة بدقة مؤثرة، لافتًا إلى أن المشاهد بدت وكأنها صُورت في قلب الأحداث، كما أن العمل يعكس تفاصيل ما جرى خلال الحرب ويعيد تقديم الرواية الفلسطينية بصورة مهنية تعزز حضورها عربيًا ودوليًا، معتبرًا أن الدراما المصرية تمثل قوة ناعمة داعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مشاهدته للحلقة الأولى كانت مؤثرة للغاية خاصة بعض المشاهد الإنسانية التي أعادت إليه تفاصيل المعاناة اليومية، مؤكدًا أن المسلسل يعزز الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويعكس استمرار الدعم السياسي والإنساني المصري للقضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

