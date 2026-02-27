سقوط ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يقل 11 راكبا وأنباء عن وفيات



شهدت منطقة ترعةأصفون أمام قرية الرياينة التابعة لمركز ارمنت جنوب محافظة الأقصر سقوط سيارة ميكروباص داخل الترعة وعلى متنها 11 راكبا وسط أنباء أولية عن وجود وفيات وإصابات بين الركاب.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بانحراف ميكروباص عن الطريق وسقوطه في مياه الترعة أمام القرية ما أدى إلى غمر أجزاء كبيرة من السيارة بالمياه فيما هرع الأهالي إلى موقع الحادث فور وقوعه في محاولة لإنقاذ الركاب وانتشالهم من داخل السيارة.



وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة سقطت من على جانب الطريق إلى منحدر ترابي وصولا إلى المياه حيث تجمهر العشرات من المواطنين على ضفاف الترعة فيما نزل عدد منهم إلى المياه للمساعدة في إخراج العالقين قبل وصول فرق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف.



كما دفعت الجهات المختصة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما تواصل قوات الإنقاذ جهودها لانتشال باقي الركاب والتأكد من عدم وجود مفقودين.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته خاصة مع تداول أنباء عن وقوع حالات وفاة بين مستقلي الميكروباص وجار حصر أعداد الضحايا .