جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالأقصر بمستشفى الحميات لمتابعة جودة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، جولة تفقدية بمستشفى الحميات، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على كفاءة الأداء الطبي والتشغيلي داخل المستشفى.

شملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية، حيث تفقد وحدة التعقيم المركزي ومراجعة دورة العمل بها، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى وفق المعايير المعتمدة.

كما تضمنت الزيارة المرور على غرفة النفايات الطبية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية الخاصة بالتخلص الآمن منها.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية ووحدات العناية المركزة لمتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب متابعة سير العمل بالعيادات الخارجية وآليات استقبال المترددين وتنظيم تقديم الخدمة.

كما تم مراجعة السجلات الطبية وملفات المرضى للتأكد من دقة التوثيق والالتزام بمعايير الجودة، فضلًا عن متابعة تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة داخل مختلف الأقسام.

وتطرقت الجولة إلى متابعة أعمال الترصد الوبائي وآليات الإبلاغ والتعامل مع الحالات وفق تعليمات وزارة الصحة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة ضرورة الاستمرار في الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية للمتابعة الدورية ودعم تطوير العمل داخل المنشآت الصحية، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.