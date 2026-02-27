وفاة زوج عمه الفنان أحمد مجدي

اعلن الفنان أحمد مجدي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة زوج عمته.

وقال أحمد مجدي: توفي إلى رحمة الله

الحاج عبد الفتاح رشدي فتي، زوج عمّتي وأمي الثانية، وابن عمّ والدي، ووالد إخوتي أحمد وسارة.

نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر ان أحمد مجدي يخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل الست موناليزا.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.