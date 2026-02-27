وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء طريق حر من بنها حتى المنصورة | صور

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، جولة تفقدية هامة بمشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم وبعرض 4 حارات رئيسية وطريق سطحي لخدمة الكتل السكنية المتاخمة للطريق حيث تم الانتهاء من تنفيذ المسافة من تقاطع الطريق مع الطريق الدائري الإقليمي ببنها وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى قرية ميت العز بطول 18 كم.

وتفقد الوزير مواقع العمل في المسافة من ميت العز حتى دقادوس بطول 15 كم متابعا معدلات تنفيذ الطرق والاعمال الصناعية حيث تشتمل هذه المسافة على عدد 8 كباري (ميت العز- صهرجت - المعصرة - ميت غمر - ميت ناجي - كفر النعيم - الصافورية - دقادوس) حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى صهرجت، وكوبري ميت العز ، كما يتقدم العمل في الكباري الاخرى وأعمال الطرق.

ووجه الوزير بتكثيف الاعمال لسرعة الانجاز مع مراعاة تنفيذ كافة الأعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة وطبقا لمعايير الجودة العالمية والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي والاهتمام بالعلامات الإرشادية ووضع مخطط للاستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق.

أكد الوزير خلال هذه الجولة أنه يتم تنفيذ هذا المشروع كأحد المكونات الرئيسية للمحور المروري الطولي الذي تنفذه وزارة النقل من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم مروراً بالطريق الدائري الإقليمي لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط، مشيرا الى أن اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل سيكون من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.