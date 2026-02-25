قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يمثل ملحمة على أرض مصر ويربط البحرين الأحمر والمتوسط | صور

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

 قام الفريق مهندس / كامل الوزير  وزير النقل يرافقه المهندس /وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية  واللواء / طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق بجولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول للقطار الكهربائى السريع( السخنة / العلمين/ مطروح ) بحدائق أكتوبر المقامة على مساحة 578 فدانا، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة،)  والتي يتم تنفيذها بواسطة تحالفين الأول  تحالف (أوراسكوم – الرواد) لتصميم وتنفيذ الاعمال المدنية والمعمارية والبنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية  والثاني تحالف (سيمنز – أوراسكوم - المقاولين العرب) لتنفيذ أعمال السكة وأنظمة الإشارات وأنظمة الإمداد بالطاقة وأعمال التحكم.

و اطلع الوزير على المخطط التفصيلي للورشة بالكامل من خلال شرح تفصيلي من فريق العمل القائم علي التنفيذ هذه الورشة التي  سيتم من خلالها تشغيل شبكة الخطوط الثلاثة وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات إضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات، كما أن الورشة مجهزة لتخزين كل أنواع القطارات بسعة 50 قطار وجرار ، و يوجد مخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة كما تشتمل الورشة على عدد  ٤٦ مبني أهمها   (مبنى العمرة الجسيمة المقام علي مساحة  67 ألف متر مسطح والذي يشمل منطقة للصيانة الدورية للقطارات ومنطقة الصيانة المتكاملة بالإضافة إلى مساحات تخزين كبيرة وورش صغيرة ملحقة متخصصة - ومبنى التحكم والتشغيل للخطوط الثلاثة والذي يعد من أكبر مراكز التحكم في القطارات السريعة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويتولى إدارة ومتابعة تشغيل شبكة القطارات السريعة بخطوطها الثلاث).

 وأثناء الزيارة تفقد الوزير عدد 2  مبني لتجمع وتخزين القطارات المقام على مساحة 28 ألف متر مسطح  ومبنى أخر على مساحة 17 ألف متر مسطح وكذلك تم تفقد مبنى الغسيل اليدوي ومكان التجميع لقطار الفيلارو  ومبنى تزويد خزانات القطار بالمياه ومبنى فحص العجلات.

 ووجه الوزير بتكثيف الأعمال على مدار الساعة وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع الدور الحيوي الذي  ستلعبه الورشة في ضمان وسلامة تشغيل القطارات بشكل آمن وفعال و دعم منظومة النقل السريع.

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في أعمال تشطيبات  محطات المشروع و مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة  بالإضافة إلى  الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب اعمال الأنظمة المختلفة، حيث تم الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل وبطول 27 كم بالقطاع الشمالى. 

وأكد  وزير النقل خلال جولته أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير التهنئة لكل العاملين بالمشروع بمناسبة شهر رمضان المبارك والشكر  على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

مشيرا إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة ، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030 لافتا الى إن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في (دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية - خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة - دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة - تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجاه الترانزيت.

كامل الوزير وزير النقل السخنة

