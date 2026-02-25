قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
بالصور

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
أسماء عبد الحفيظ

في تطور مُفاجئ، كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تعرضها لأزمة صحية حادة تسببت في توقف تصوير أعمالها، بعد إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة في الوجه استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلاً خلال شهر رمضان.

ونشرت “الخطيب” تفاصيل حالتها عبر صفحتها الرسمية، موضحة أنها لاحظت منذ اليوم الأول للتصوير تورمًا واضحًا في خدها الأيمن، لكنها لم تتوقع أن يكون مؤشرًا لالتهاب عميق تحت الجلد، قبل أن يتبين لاحقًا إصابتها بعدوى بكتيرية أدت إلى تكوّن ثلاثة خراريج ضخمة، استلزمت إجراء جراحة دقيقة لإزالتها في ثالث أيام رمضان.

وأكدت أن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف التصوير مؤقتًا لحين تحسنها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ما هي العدوى البكتيرية في الأنسجة؟

وقال الدكتور عماد زهران، استشاري الأمراض الجلدية، فى تصريحاتخاصة ل صدى البلد، إن العدوى البكتيرية العميقة تحدث عندما تتسلل البكتيريا إلى طبقات الجلد الداخلية، غالبًا عبر جرح صغير أو التهاب في بصيلة شعر، لتتسبب في التهاب حاد وتجمع صديدي يُعرف طبيًا باسم "الخُراج".

وأضاف أن بعض الحالات تبدأ بأعراض بسيطة مثل تورم أو ألم موضعي، لكنها قد تتطور سريعًا في حال عدم العلاج المبكر، خاصة في منطقة الوجه التي تُعد من المناطق الحساسة طبيًا.

لماذا تُعد التهابات الوجه خطيرة؟

أوضح استشاري الجلدية أن خطورة التهابات الوجه تكمن في قربها من الأوعية الدموية الرئيسية، ما يزيد من احتمالية انتشار العدوى إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

وأشار إلى أن ظهور تورم مفاجئ مصحوب بألم شديد أو احمرار ملحوظ أو ارتفاع في درجة الحرارة، يستوجب استشارة الطبيب فورًا، لأن التأخر قد يؤدي إلى تضخم الخراج والحاجة إلى تدخل جراحي.

متى يصبح التدخل الجراحي ضروريًا؟

بحسب التصريح الطبي، فإن بعض حالات الخُراج يمكن علاجها بالمضادات الحيوية المناسبة إذا تم اكتشافها مبكرًا، لكن في حال تكوّن تجمعات صديدية كبيرة أو عميقة، يصبح التدخل الجراحي لتصريفها وإزالتها هو الحل الأكثر أمانًا، مع متابعة دقيقة بعد العملية لمنع تكرار العدوى.

وأكد أن التشخيص المبكر يختصر كثيرًا من الألم والمضاعفات، لافتًا إلى أهمية عدم التعامل مع تورمات الوجه باعتبارها أمرًا تجميليًا بسيطًا.

توقف التصوير ورسائل دعم

وتفاعل عدد كبير من متابعي الإعلامية مع منشورها، معربين عن قلقهم ودعمهم لها، ومتمنين عودتها السريعة إلى نشاطها الإعلامي بعد تجاوز هذه الأزمة الصحية المفاجئة.

ياسمين الخطيب 

وتبقى الحالة الصحية للإعلامية محل متابعة، وسط تساؤلات الجمهور حول موعد استئناف تصوير أعمالها خلال الفترة المقبلة.

